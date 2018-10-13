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суббота, 13 октября 2018 12:26

Штат Юта признал Голодомор геноцидом

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Штат Юта признал Голодомор геноцидом
Губернатор подписал декларацию. Фото: usa.mfa.gov.ua

Штат Юта признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев.

10 октября в столице штата Солт-Лейк-Сити в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого и почетного консула Украины в штате Юта Джонатана Фридмана губернатор штата Юта Гарри Герберт подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, а также об объявлении 24 ноября 2018 Днем памяти украинского Голодомора-геноцида, сообщает посольство Украины в США.

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"Посол Валерий Чалый выразил благодарность губернатору Герберту и отметил, что сообщит об этой важной новости руководству Украинского государства, а также украинцам штата Юта", - говорится в сообщении.

На встрече посол Чалый отметил, что в прошлом году экспорт украинской продукции в Юту вырос в 17 раз.

Сенат США принял резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933-х признается геноцидом украинского народа. Это первый в истории правовой акт Конгресса США с такой формулировкой.

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