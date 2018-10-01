Исследователи собирают фото семей, переживших Голодомор

Собранные материалы используют в материалах к годовщине Голодомора. Фото: "Украинская правда"

Украинский институт национальной памяти начал всеукраинскую акцию "Память рода".

Ее целью является поиск и сбор воспоминаний потомков тех, кто пережил Голодомор и семейных фотографий периода к голоду, сообщает УИНП.

"Собранные свидетельства будут опубликованы на разработанной Институтом веб-странице "85-я годовщина Голодомора" и будет распространяться на официальных страницах в социальных сетях. Эти рассказы и фотографии войдут в отдельный сборник, издание которого инициирует Институт. Также на основе этих материалов Институт планирует сделать выставку совместно с Национальным музеем "Мемориал жертв Голодомора". И именно для этого Музею будут переданы на хранение все полученные воспоминания и фотографии", - говорится в сообщении института.

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Семейные фото времен до Голодомора и собственные истории просят присылать на электронный адрес [email protected] или почтой по 01021, г. Киев, ул. Липская, 16 с пометкой "Память рода".

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.