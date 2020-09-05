Стамбульский погром: националисты и мафия за ночь разрушили бизнес греков

Здания, принадлежащие грекам и другим немусульманским меньшинствам кто обозначил крестиками. Их разрушили. фото https://ahvalnews.com

В столице Турции 6 сентября 1955 года состоялся Стамбульский погром. За два дня были убиты турки убили 16 греков и армянина, разрушили христианские церкви, уничтожили бизнес греков.

В то время в Стамбуле насчитывалось более 50 тыс. греков, которые там родились и переселенцев из греческих островов. Считались состоятельными, имели сильную общину, заведовали фабриками, магазинами. Турецкие националисты запрещали им заниматься определенными профессиями и ввели налог на богатство. В 1950-х разгорелся политический спор за обладание греческим островом Кипр. В Турции началась пропагандистская кампания против греческого меньшинства.

К вечеру в Стамбул с окраин съезжаются полтысячи рабочих из местных фабрик. Билеты в поезде им оплатили профсоюзы. В центре и на окраине дежурят грузовики с лопатами, ломами, бензином. Н а Майдане Таксим в центре начинаются беспорядки. Пришли рабочие, националисты, турецкая мафия. Полиция и войска НАТО, которые были в то время в Стамбуле, не вмешиваются.

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С наступлением темноты начинается погромы. Вооруженные лопатами и ножами турки громят греческие магазины на главных улицах Стамбула, выбрасывают на улицу товары и топчут их. На улицах, где живут греки, жгут дома. За ночь сожгли и повредили 4214 домов, 1004 предприятия, 73 церкви, 26 школ, два монастыря и синагогу. Турецкая полиция защищала и охраняла только чтобы не пострадало турецкое имущество.

После погромов в Стамбуле начинается насилие над людьми. Греков извлекают из домов и заставляют клясться, что они оставят Турцию. Погибло от 13 до 16 греков и один армянин. Еще шесть тел неизвестных нашли сожженными на свалке. Тридцать мужчин и женщин ранены. Более двух тысяч женщины неофициально заявляли об изнасиловании.

Полиция и военные вмешались только под утро. В городе объявили военное положение. Более пяти тысяч участников погромов и лидеров партий и организаций арестовали, 34 профсоюзы распустили. Министр внутренних дел подал в отставку за три дня. Под давлением международного сообщества Турция выплатила 60 млн турецких лир - около $ 24 млн пострадавшим. Греки и армяне вынуждены бежать из Турции, их численность уменьшилась почти вдвое. Сейчас в 17 млн. мегаполисе осталось всего около 2 тыс. этнических греков.

Геноцид армян в Османской империи начался 24 апреля 1915 по приказу турецких властей. Армян депортировали из Стамбула и крупнейших городов. В течение трех лет погибло свыше 1,5 млн армян.