Сравнивают с инопланетянином - откопали древнюю маску

В Болгарии нашли древнюю маску. Фото: glavcom.ua

В доисторическом поселении Соляная яма в северо-восточной Болгарии нашли старинную маску из глины.

Ее датируют V тысячелетием до нашей эры, сообщает Болгарское национальное радио.

"Многие сравнивают ее с инопланетяном в космическом костюме", - говорится в сообщении.

Форма маски треугольная. Лицевая сторона выступает вперед и содержит изображение человеческого лица. Тыльная сторона помята и имеет грубую форму.

"Артефакт, скорее всего, был символом статуса, висящем на груди человека. Интересно, что на нем есть даже намек на рот. Но акцент делается на глазах - их форма, размер, а также вертикальные полированные полосы под ними говорят гораздо больше", - рассказали исследователи.

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Руководитель археологической группы профессор Васил Николов заявил, что невозможно узнать наверняка, для чего именно использовали глиняную маску.

В ушах маски имеются два отверстия. Она могла висеть на стене или быть крышкой сосуда.

1800-летняя надпись доказала, что римский император Септимий Север и его сына Каракалла брали взятки. Надписи на древнегреческом языке обнаружили в развалинах города Никополис-эд-Иструм в Болгарии еще в 1923 году.