Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши

Фото: facebook.com/old.border.mandrivka/

Показали фотографии 1934 года, сделанные в Кременце - теперь центр Кременецкого района Тернопольской области. Тогда город принадлежал Польше и входил в состав Волынского воеводства. На фото можно увидеть его внешний вид и озабоченных делами жителей.

По состоянию на 1 января 1935 года, 31,6% населения гмины Кременец жили земледелием, 22,8% - с ремесла и рукоделия, 13,4% - с торговли, 12,4% - с промышленности, 19,8% - с доходов от других профессий, пишет сообщество "Мандрівка Старим Кордоном".

К середине 1930-х в городе действовали 3 электростанции, фабрика по переработке табака, лесопилка, меловой завод, 5 печей для обжига извести, 9 каменеломень, 9 кирпичных заводов, 7 черепичных заводов, бетонный завод, 30 столярных и 13 слесарных мастерских, свечной завод, пивоварня, несколько финансовых учреждений, 4 моторные мельницы, 11 пекарен и 396 небольших предприятий сферы обслуживания. В городе была конечная станция государственной железной дороги Каменица - Кременец, мимо проходили частные автобусные линии и было почтово-телеграфное управление.

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Население имело возможность учиться в нескольких четырехклассных и трехклассной общеобразовательных школах, действовали 3 гимназии и православная духовная семинария. Также существовали профессиональные заведения - школы строительных ремесел, торговая, полеводческая и еврейская ремесленная школа "Орт". Работали здесь украинская "Просвита" и частная украинская гимназия. Значительную часть ее учеников составляли дети из еврейских семей.

Еврейская часть населения гмины имела свое общество опеки над старцами, Еврейский спортивный клуб "Гасмонея", Еврейский рабочий спортивный клуб "Ютжня".

Недавно Gazeta.ua опубликовала фотографии из села Рудня - теперь Радивиловский район Ровенской области. Они были сделаны во время Первой мировой войны неизвестным фотографом австро-венгерской армии. На фото можно увидеть сложный период для жителей села, возле которого пролегла линия фронта. Тогда многие покинули свои дома. Военные же занимались заготовкой провианта и строительных материалов.