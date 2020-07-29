 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 540
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 675
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1035
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 855
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4482
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7830
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
18
9
11
4
4
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
Видео
Все видео
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
В лесу нашли старинный бункер
В лесу нашли старинный бункер
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 531
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 846
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 15:21

Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
18

  Комментировать

Показали, каким был Кременец и его жители 86 лет назад
Фото: facebook.com/old.border.mandrivka/
Показали, каким был Кременец и его жители 86 лет назад
Показали, каким был Кременец и его жители 86 лет назад
Показали, каким был Кременец и его жители 86 лет назад
Показали, каким был Кременец и его жители 86 лет назад

Показали фотографии 1934 года, сделанные в Кременце - теперь центр Кременецкого района Тернопольской области. Тогда город принадлежал Польше и входил в состав Волынского воеводства. На фото можно увидеть его внешний вид и озабоченных делами жителей.

По состоянию на 1 января 1935 года, 31,6% населения гмины Кременец жили земледелием, 22,8% - с ремесла и рукоделия, 13,4% - с торговли, 12,4% - с промышленности, 19,8% - с доходов от других профессий, пишет сообщество "Мандрівка Старим Кордоном".

К середине 1930-х в городе действовали 3 электростанции, фабрика по переработке табака, лесопилка, меловой завод, 5 печей для обжига извести, 9 каменеломень, 9 кирпичных заводов, 7 черепичных заводов, бетонный завод, 30 столярных и 13 слесарных мастерских, свечной завод, пивоварня, несколько финансовых учреждений, 4 моторные мельницы, 11 пекарен и 396 небольших предприятий сферы обслуживания. В городе была конечная станция государственной железной дороги Каменица - Кременец, мимо проходили частные автобусные линии и было почтово-телеграфное управление.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как в Карпатах покоряли реки 100 лет назад - подборка фото

Население имело возможность учиться в нескольких четырехклассных и трехклассной общеобразовательных школах, действовали 3 гимназии и православная духовная семинария. Также существовали профессиональные заведения - школы строительных ремесел, торговая, полеводческая и еврейская ремесленная школа "Орт". Работали здесь украинская "Просвита" и частная украинская гимназия. Значительную часть ее учеников составляли дети из еврейских семей.

Еврейская часть населения гмины имела свое общество опеки над старцами, Еврейский спортивный клуб "Гасмонея", Еврейский рабочий спортивный клуб "Ютжня".

Недавно Gazeta.ua опубликовала фотографии из села Рудня - теперь Радивиловский район Ровенской области. Они были сделаны во время Первой мировой войны неизвестным фотографом австро-венгерской армии. На фото можно увидеть сложный период для жителей села, возле которого пролегла линия фронта. Тогда многие покинули свои дома. Военные же занимались заготовкой провианта и строительных материалов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий

Зерно из Украины начали отправлять в Россию

Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Украинского атамана отправили в монастырь

На монумент нанесли имена 658 военачальников

Самое читаемое
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 10261
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 7128
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 6966
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6840
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 4896
История
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
 Просмотров: 243
Зерно из Украины начали отправлять в Россию
Зерно из Украины начали отправлять в Россию
 Просмотров: 450
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
 Просмотров: 846
Украинского атамана отправили в монастырь
Украинского атамана отправили в монастырь
 Просмотров: 468
На монумент нанесли имена 658 военачальников
На монумент нанесли имена 658 военачальников
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
4
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
2
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
2
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 262
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua