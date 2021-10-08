Специалисты Музея Голодомора собрали показания 122 свидетелей геноцида

Музей Голодомора во второй раз провел экспедицию Украиной для записи свидетельств о Голодоморе 1932-1933 годов.

За 30 дней исследователи проехали почти 10 тыс. км, посетили 90 населенных пунктов. Записали 122 истории с очевидцами Голодомора, сообщили в музее.

"Мы побывали и в городах-миллионниках, и в районных центрах, и в маленьких селах, где осталось всего несколько жителей, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Винницкой и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Автор: holodomormuseum.org.ua Исследователи записали показания очевидцев Голодомора

Самый старый свидетель Голодомора, с которым удалось пообщаться - Антонина Козулько из города Лиман Донецкой области. Ей исполнилось 104 года.

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Видеоистории свидетелей Голодомора можно посмотреть по ссылке.

В Музее Голодомора в Киеве создали аудиогид на 33 языках мира. Это рекорд Украины. Международный проект "Аудиогид для каждого" Национальный музей Голодомора-геноцида запустил в июле 2019-го. Предусматривал перевод текста обзорной экскурсии на 33 языках мира для размещения информации на аудиогид.