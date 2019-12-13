Сожгли библиотеку

Историк Сергей Белоконь сфотографировал пожар в Академии Наук Фото: s-bilokin.name

Очередной умышленный поджог в Выдубицком монастыре в Киеве произошел 13 декабря 1968-го. Выгорели уникальные украинские исторические документы.

"Коммунисты начали новую волну политики палеолита", - написала в Facebook историк Анна Черкасская.

Поджоги начались еще в 1964-м. Тогда в Киеве дотла выгорел отдел украинистики в библиотеке Академии Наук. Горело до 500 тыс. томов, из них навсегда потерянными стали 50 тыс. Виновным сделали "ненормального" рабочего библиотеки Виктора Погружальского, которого нашли без сознания в одном из залов.

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Через 4 года подобная история ждала и библиотеку Выдубицкого монастыря, поджоги в которой начались 26 ноября. Тогда уверяли, что огонь уничтожил лишь незначительное количество макулатуры.

"Опять поджог. На этот раз в монастыре. Там был склад старинных книг и якобы художественной работы иконостас. Все, говорят, выгорело внутри, остались обугленные стены. Для этого нет слов. Где мы живем и кто за это будет отвечать? Опять будет найдено виновником какого шизофреника? ", - писал в дневниках писатель Олесь Гончар.

Тогдашняя подпольная почта изготовила марку "Убийство украинской культуры - новый подвиг России в Украине".

10 ноября 1926-го в Берлине открыли Украинский научный институт. Основателем заведения было "Украинское общество помощи беженцам", которое возглавляла Александра Скоропадская, жена бывшего гетмана Украинского государства Павла Скоропадского. В конце Второй мировой войны институт с ценной научной библиотекой и архивом был уничтожен советскими бомбардировщиками.