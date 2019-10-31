Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы

Показали, каким был древний княжеский город Прикарпатья Фото: youtube

Представили 3D экскурсию давним украинским княжеским городом Звенигород.

Он располагался на территории нынешнего Пустомытовского района Львовской области. В XI-XII вв. был столицей Звенигородского княжества. Воссоздать внешний вид удалось благодаря сотрудничеству археологов, архитекторов и визуализаторов, сообщает "Историческая Правда".

Экскурсия начинается со времен основания города в XI в. и проводит зрителя через времена его расцвета и гибели под ударами монголо-татар в 1241 году. В ней можно увидеть не только вид княжеской столицы с высоты птичьего полета, но и "побывать" на древних улочках, увидеть церковь и дворец правителя.

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3D-модель древнего Звенигорода создали в рамках проекта "Древний Звенигород: брендинг и продвижение княжеской столицы", который финансово поддержал Украинский культурный фонд. Сейчас на месте археологического памятника обустраивают историко-культурный парк "Древний Звенигород", который планируют открыть в 2020 году.

Недавно опубликовали 3D-модель древнеславянского поселения Плиснеск на Львовщине. Специалисты провели реконструкцию структуры Плиснеского археологического комплекса в течение VII-XIII веков. На видео продемонстрировали более 80 реконструированных объектов оборонной, жилищно-хозяйственной и сакральной архитектуры.