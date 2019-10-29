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вторник, 29 октября 2019 23:13

Показали 3D-модель древнего славянского городища

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Показали 3D-модель древнего славянского городища
Опубликовали видеоролик с реконструкцией. Фото: Википедия

Опубликовали 3D-модель древнеславянского поселения Плиснеск на Львовщине.

Видео опубликовано на странице Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" в Facebook.

Специалисты провели реконструкцию структуры Плиснеского археологического комплекса в течение VII-XIII веков. На видео продемонстрировали более 80 реконструированных объектов оборонной, жилищно-хозяйственной и сакральной архитектуры.

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Перед созданием ролика археологи более 4 лет работали в городище. 5 месяцев заняла работа в проекте "3D модель Древнего Плиснеска" в рамках программы УКФ "Создаем инновационный культурный продукт".

Археологи Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" на Львовщине показали исследования курганного могильника варяжской дружины и поделились результатами раскопок последних лет.

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