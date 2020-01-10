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пятница, 10 января 2020 10:54

Создали трудовую армию

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Создали трудовую армию
Создание трудовых армий начали с немцев, позже принудительно привлекли и другие "неблагонадежные" народы. Фото: russian7.ru

Государственный комитет обороны СССР принял постановление "О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет" 10 января 1942-го. В стране началось создание трудовых армий из "неблагонадежных граждан" – системы принудительной трудовой повинности.

Около 120 тыс. немцев-мужчин, пригодных к физическому труду, выселенных в отдаленные области СССР, мобилизовали в рабочие колонны на все время войны. Из них 45 тыс. подчинялись НКВД СССР. Мужчин отправили на лесозаготовки и строительство заводов при лагерях ГУЛАГа. Остальные, около 40 тыс, подчинялись Наркомату путей сообщения и прокладывали железную дорогу.

Немцы должны были явиться в сборные пункты в зимней одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия. На исполнение приказа давалось 20 дней.

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К концу года система трудовых армий значительно расширилась. К неблагонадежным гражданам отнесли финнов, венгров, румын, греков. Попали в список и украинцы, белорусы, россияне и народности России – башкиры, калмыки, татары и другие. Трудовую повинность должны были выполнять и женщины, которые не были беременными и имели детей старше 3 лет.

На работу шли строем под командой начальника колонны. Все нарушения фиксировались в личных делах "трудармейцев". За дезертирство и отказ от выхода на работу применялась высшая мера наказания – расстрел.

Трудовые армии расформировали через 2 года после завершения войны. Уцелевшим "неблагонадежным" разрешили вернуться в места их постоянной ссылки.

Первый этап трудовой мобилизации начался с Украины. 31 августа 1941-го ЦК ВКП(б) издал постановление "О немцах, проживающих на территории Украинской ССР". Все мужчины призывного возраста должны были приступить к трудовым работам.

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Дата
10
января

Создали трудовую армию

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