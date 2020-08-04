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вторник, 04 августа 2020 13:21

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

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Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных
Львов на фотографии времен Первой мировой войны Источник: photo-lviv.in.ua

Политическую организацию Союз освобождения Украины создали во Львове 4 августа 1914 года. Инициаторами стали молодые украинцы-эмигранты из Приднепровья, которое было в составе Российской империи.

Сначала СОУ возглавили политические и общественные деятели Дмитрий Донцов и Николай Железняк, позже был избран президиум. Члены организации, преимущественно социалисты, делали ставку на поражение России от Австро-Венгрии и Германии в Первой мировой войне. Считали, что это будет способствовать получению Украиной независимости. Относительно украинских земель, находившихся под властью Австро-Венгрии, то надеялись, что их превратят в отдельный коронный край, который позже объединится со свободной Украиной в федерацию. Поддерживали организацию галицкие и буковинские общественные деятели.

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Вскоре после Галицкой битвы и захвата Львова россиянами, СОУ перебрался в Вену, а позже в Германию. В Европе развернул широкую информационную кампанию об Украине и ее положении под российской властью. Начал издавать журнал "Вестник СОУ" и еженедельник "Ukrainische Nachrichten". Так деятели пытались привлечь внимание мира к украинскому вопросу.

СОУ проводил оживленную политическую, культурную и просветительскую деятельность среди украинских военнопленных Российской империи в лагерях Австрии и Германии. В 1917 году усилиями организации из военопленных было сформировано "Синежупанную" и "Серожупанную" дивизии, которые будут участвовать в Украинской революции.

Свою деятельность СОУ прекратил летом в 1918 году.

Главная украинская рада призвала к борьбе с царской Россией и за независимую Украину во Львове 16 августа 1914-го. Подписал Манифест политический деятель Кость Левицкий.

В нем констатировали, что усилия дипломатии ничего не дали, чтобы удержать мир в Европе, и бурю войны уже не остановить.

Подчеркнули, что украинцы являются тем народом, на который война и ее последствия навалится больше всего. Ведь трагедия Первой мировой войны заключалась в том, что украинцы воевали друг с другом на стороне как Австрийской, так и Российской империй.

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Дата
04
августа

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