Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Кость Левицкий (1859 - 1941) - политический деятель Галиции. Соучредитель Украинской Национал-демократической партии, председатель Главной Украинской Рады, с 1918-го председатель Государственного Секретариата ЗУНР. Фото: wikipedia

Главная Украинская Рада призвала к борьбе с царской Россией и за независимую Украину во Львове 16 августа 1914-го. Подписал Манифест политический деятель Кость Левицкий.

В нем констатировали, что усилия дипломатии ничего не дали, чтобы удержать мир в Европе и бурю войны уже не остановить.

Подчеркнули, что украинцы являются тем народом, на который война и ее последствия навалится больше всего. Ведь трагедия Первой мировой войны заключалась в том, что украинцы воевали друг с другом на стороне как Австрийской так и Российской империй.

Манифестом провозглашено, что Главная Украинская Рада является единственным выразителем воли украинского народа, и не является сторонником войны. Но бывают такие минуты, когда она неизбежна. Когда невозможно ее предотвратить. Поэтому надо стараться, чтобы жертвы, которых она требует не были бесполезными, чтобы кровь родителей принесла добро детям.

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"Войны хочет царь русский, самодержавный властитель империи, которая является историческим врагом Украины. Цари российские сломили Переяславский договор, по которому обязались уважать независимость Украины, и поработили ее.

Царская Империя в течение 3 веков ведет политику, которая имеет целью отобрать у порабощенной Украины национальную душу и сделать украинский народ частью русского народа. Царский указ отобрал украинскому народу его святое право, право родного языка. В царской Росии теперешнего дня больше всех порабощен - украинский народ. ", - отмечали в документе.

Защищать украинский народ в составе Австро-Венгерской империи решено потому, что победа России принесет то же ярмо, от которого стонет 30 млн украинцев в Российской империи. Чем больше будет ее поражение тем быстрее выбьет час освобождения Украины.

Легион Украинских Сечевых Стрельцов сформировали из украинских добровольцев 6 августа 1914-го. Военное формирование выступило на стороне Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне. На призыв межпартийной организации в Западной Украине - Главной Украинской Рады, возглавляемой Костем Левицким, откликнулось 28 тыс. добровольцев.