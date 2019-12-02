Создали Генеральную прокуратуру

УЦР приняла Закон об образовании Генеральной прокуратуры УНР. Фото: istpravda.com.ua

2 декабря 1917 в Киеве Маля рада Центральной рады приняла Закон об образовании Генеральной прокуратуры УНР и об амнистии.

Прокуратура УНР была подчинена Генеральному Суду. Ее регламент утверждался Секретарством судебных дел. Оно предоставляло одному из прокуроров звание старшего и поручало управлять прокуратурой.

В начале января 1918 года Центральная Рада приняла закон "О устроении прокураторського ухода на Украине". Прокураторы организовывались при апелляционных и окружных судах. Их назначал Генеральный секретарь судебных дел. Должности прокуроров и товарищей прокурора окружных судов отменили.

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18 января 1918 Генеральный секретарь судебных дел назначил на должность старшего прокуратора Генерального Суда Дмитрия Маркевича. В марте 1918 года Центральная Рада утвердила штаты Генерального Суда. В штат Прокуратория входили старший прокуратор, три прокураторы, писарь и помощник писаря.

Директория УНР призвала украинцев к антигетманскому восстанию 15 ноября 1918-го. Соответствующие листовки появились на стенах киевских домов. Свержение режима готовилось задолго до события, но непосредственным поводом к нему стала "Грамота о федерации с небольшевистской Россией" изданая гетманом Украинского государства Павлом Скоропадским 14 ноября.