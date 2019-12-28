Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Саддама Хусейна казнили в штаб-квартире военной разведки Ирака. Фото: https://www.powerapple.com

В Багдаде по приговору суда 30 декабря 2006 года повешено пятого президента Ирака Саддама Хусейна. Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни. Сотни иракцев, родственники жертв Саддама, обратились к властям с просьбой назначить их палачами.

Саддам Хусейн пришел к власти 1979 после отставки президента Ахмеда Хасана аль-Бакра. Стал генеральным секретарем регионального руководства правящей партии БААС. В 1980 году он развязал войну с Ираном, которая продолжалась до 1988 года. Хусейн осуществил операцию "Анфаль" против курдов, где его армия применила химическое оружие.

В августе 1990 года Саддам Хусейн аннексировал Кувейт и объявил его 19 провинцией Ирака, однако усилиями антииракской коалиции, в которой участвовали 32 государства, включая США, Великобританию, Францию, Египет, Саудовскую Аравию, Ирак потерпел поражение. Свергнутый в апреле 2003 года в результате вторжения войск многонациональной коалиции. Хусейна арестовали.

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5 ноября 2006 Высший уголовный трибунал Ирака приговорил к смертной казни через повешение. Саддам Хуссейн обвинялся в геноциде курдов в 1983, 1987-88 годах, подавлении восстания шиитов, применении химического оружия против курдов (1988), вторжении в Кувейт (1990), массовых казнях общественных, политических и религиозных деятелей Ирака.

В 3 ночи по местному времени за несколько минут до начала праздника Курбан-байрам Хусейна казнили. Саддам Хусейн был повешен в штаб-квартире военной разведки Ирака, расположенной в шиитском квартале Багдада Аль-Хадернийя. Тело передали представителям племени "Абу Насир", к которому он принадлежал. Останки перезахоронили в тайном месте, чтобы положить конец массовому паломничеству к его могиле.

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