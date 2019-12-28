Сотни иракцев хотели быть палачами президента

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 747
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1125
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 963
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 621
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3798
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 162
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7047
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6183
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 981
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Фото
Все фото
9
10
7
8
5
Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото
Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото
На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота
На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Показали фото исчезнувшего львовского дома
Показали фото исчезнувшего львовского дома
Видео
Все видео
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
В пещере нашли уникальные рисунки
В пещере нашли уникальные рисунки
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 621
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 882
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1134
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3474
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3438
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
1 Просмотров: 450
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 08:20

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

  Комментировать
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
Саддама Хусейна казнили в штаб-квартире военной разведки Ирака. Фото: https://www.powerapple.com

В Багдаде по приговору суда 30 декабря 2006 года повешено пятого президента Ирака Саддама Хусейна. Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни. Сотни иракцев, родственники жертв Саддама, обратились к властям с просьбой назначить их палачами.

Саддам Хусейн пришел к власти 1979 после отставки президента Ахмеда Хасана аль-Бакра. Стал генеральным секретарем регионального руководства правящей партии БААС. В 1980 году он развязал войну с Ираном, которая продолжалась до 1988 года. Хусейн осуществил операцию "Анфаль" против курдов, где его армия применила химическое оружие.

В августе 1990 года Саддам Хусейн аннексировал Кувейт и объявил его 19 провинцией Ирака, однако усилиями антииракской коалиции, в которой участвовали 32 государства, включая США, Великобританию, Францию, Египет, Саудовскую Аравию, Ирак потерпел поражение. Свергнутый в апреле 2003 года в результате вторжения войск многонациональной коалиции. Хусейна арестовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли любовный роман Саддама Хусейна

5 ноября 2006 Высший уголовный трибунал Ирака приговорил к смертной казни через повешение. Саддам Хуссейн обвинялся в геноциде курдов в 1983, 1987-88 годах, подавлении восстания шиитов, применении химического оружия против курдов (1988), вторжении в Кувейт (1990), массовых казнях общественных, политических и религиозных деятелей Ирака.

В 3 ночи по местному времени за несколько минут до начала праздника Курбан-байрам Хусейна казнили. Саддам Хусейн был повешен в штаб-квартире военной разведки Ирака, расположенной в шиитском квартале Багдада Аль-Хадернийя. Тело передали представителям племени "Абу Насир", к которому он принадлежал. Останки перезахоронили в тайном месте, чтобы положить конец массовому паломничеству к его могиле.

В сети нашли книгу, которую написал бывший президент Ирака Саддам Хусейн. Любовный роман под названием "Забиба и король" в английском переводе продают на сайте Amazon

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сотни иракцев хотели быть палачами президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 17226
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
23
 Просмотров: 13194
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 12799
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 12609
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку Просмотров: 10783
История
Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото
Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото
9
 Просмотров: 1647
Большевики уничтожили бабушкину семью, а она всю жизнь была коммунисткой - Дмитрий Чекалкин
Большевики уничтожили бабушкину семью, а она всю жизнь была коммунисткой - Дмитрий Чекалкин
5
 Просмотров: 774
Драматурга единогласно избрано президентом страны
Драматурга единогласно избрано президентом страны
 Просмотров: 621
На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота
На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота
10
 Просмотров: 2088
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина 2 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
5
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
4
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
2
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
Голосов: 448
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua