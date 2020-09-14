Снимают фильм, который расскажет об истории борьбы украинского народа

В Украине снимают фильм "Путь поколений" Фото: pershyj.com

В Украине проходят съемки фильма "Путь поколений". В нем расскажут об истории борьбы украинского народа от Второй мировой войны до вторжения России в 2014 году.

В основу ляжет несколько жизненных историй: связной УПА - Анны Абрамчук с Волыни; бойца службы безопасности УПА - Степана Петраша из Калуша и Ивана Залужного, ветерана Второй мировой из Запорожья, внука которого россияне убили в 2014-м. Истории тесно переплетаются с современной войной украинского народа против российского агрессора. Авторы отмечают, что уникальность этого фильма в том, что его герои - живые и именно на основе их рассказов создавался сценарий, передает "Цензор.нет".

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Продюсером, сосценаристом, автором идеи фильма стал журналист и доброволец российско-украинской войны Михаил Ухман. В съемках приняли участие более сотни человек - профессиональных актеров из Луцка и Киева.

"Этот фильм-история даст возможность будущему поколению украинцев знать правду. Зритель сможет найти в нем нужное для себя: любовь, верность, преданность стране, бои, разлуку", - рассказывают авторы проекта.

Просят всех, кому небезразлична судьба украинского кино - присоединиться к развитию фильма.

В декабре 2019 года государственное агентство Украины по вопросам кино анонсировало начало производства документального фильма "Переселение 44-46". Лента расскажет историю принудительного выселения 800 тыс. поляков из УССР и 480 тыс. украинцев из современной территории Польши, осуществленного по указанию Москвы. Факты будут выкладываться через непосредственные воспоминания жертв принудительной депортации.