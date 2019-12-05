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четверг, 05 декабря 2019 16:26

Взялись снимать фильм о выселении украинцев из Польши

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Взялись снимать фильм о выселении украинцев из Польши
В Украине снимут новый документальный фильм о массовых депортациях населения Фото: wikipedia

Государственное агентство Украины по вопросам кино анонсировало начало производства документального фильма "Переселение 44-46".

Лента расскажет историю принудительного выселения 800 тыс. поляков из УССР и 480 тыс. украинцев из современной территории Польши, осуществленного по указанию Москвы. Факты будут выкладываться через непосредственные воспоминания жертв принудительной депортации. Базовый сюжет, вокруг которого раскрываться история, - реальная судьба матери и дочери с одной из украинских сел Холмщины, сообщили на официальной странице агентства.

Кинопроект "Переселение 44-46" стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером ленты является Олеся Моргунець-Исаенко, автор сценария - Тарас Лазер, продюсер - Артем Денисов.

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Государство покроет полную стоимость производства ленты - 4 млн 99 тыс. грн. Релиз запланирован осенью 2020 года.

70 лет назад, 9 сентября 1944 года, подписали документ, который изменил судьбы почти полтора миллиона украинцев и поляков, заставил их навсегда покинуть свои дома, с чужой воли начать новую жизнь. Он назывался "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР".

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