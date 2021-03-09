Смотрели как на сумасшедшего. 8 воспоминаний о Тарасе Шевченко

Автор: wikipedia.org "Тарас Шевченко со свечкой" - свой автопортрет 1845-го художник перерисовал в 1860-м. Оригинал не сохранился

9 марта 1814 года в семье крепостных Григория Шевченко и Екатерины Бойко в селе Моринцы - теперь Звенигородского района Черкасской области, родился Тарас Шевченко. Вскоре семья перебралась в село Кирилловка.

В детстве Тарас Шевченко увлекся поэзией и рисованием. Владелец Кирилловки Павел Энгельгардт назначил его дворовым слугой. Забрал с собой в Вильно - тепер Вильнюс, а затем в Петербург.

За 2,5 тыс. руб. из крепостничества талантливого парня выкупили художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский. Тарас Шевченко стал студентом Петербургской академии искусств и любимым учеником Брюллова.

1840 года подготовил поэтический сборник "Кобзарь", благодаря которому стал известен. 1843-го и в 1845-1847 годах путешествовал по Украине и написал большинство известных произведений, рисовал старину и портреты дворян. Они его радушно принимали у себя.

Gazeta.ua подобрала подборку воспоминаний о посещении Тарасом Шевченко украинских сел и городков.

1843 года вместе с писателем Евгением Гребинкой попал на день рождение вдовы-помещицы Татьяны Волховской в селе Мойсевка - теперь Драбовский район Черкасской области. О том вечере вспоминал врач Андрей Козачковский:

"Один из его приятелей завез к генеральше Татьяне Волховской. Кажется, это был день ее именин. Кроме местного общества из нескольких уездов, съезжались к ней знакомые из Петербурга и Москвы, - около 200 особ. В это блестящее собрание Шевченко явился почти никому неизвестным. Не прошло часа после его приезда, как среди русского и французского говора слышалась уже украинская речь, а через несколько часов остановились танцы и хозяйка, почтенная за 60 лет старуха, увлеченная почти всеобщим настроением гостей, исполнила с Шевченком народную украинскую "метелицю".

В Мойсевке Тарас Шевченко познакомился со многими влиятельными и известными людьми - писателем Александром Чужбинским, офицером и художником Яковом де Бальменом и сыном генерального судьи и предводителя дворянства Полтавской губернии Алексеем Капнистом. Вместе с Капнистом он поехал в Яготин, где проживала семья князя и генерал-губернатора в отставке Николая Репнина-Волконского. Шевченко хотел осмотреть картинную галерею имения и сделать копию портрета князя на заказ Григория Тарновского.

О том визите дочь князя Варвара Репнина писала:

"Он показался мне простым и непритязательным. Он сразу стал у нас своим человеком. Одним из тех, которые так удобны в деревне, кого приятно видеть в гостиной и кого можно оставлять одного, не боясь, что он щепетильно обидится".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела"

Как художник Киевской археографической комиссии 1845-го посетил помещика Григория Галагана в Сокиринцах - теперь Сребнинский район на Черниговщине. Тот устроил большой пир. Александр Кониский в книге "Тарас Шевченко-Грушівський" отметил:

"Бал закончился роскошным ужином, залитым шампанским вином. Роскошь того бала "просто ужасала" Шевченко. Но больше всего смутила его душу, уколола в сердце старую глубокую рану история и вид виолончелиста из крепостного оркестра, который играл на том балу. Виолончелист более всего обратил на себя внимание поэта: это был человек молодой, худощавый и бледный.

"Соло свое он играл так, что хотя бы и самому Серве, так не к стыду бы было". Поэт, слушая то соло, удивлялся, что никто из гостей, ни сам хозяин не дал аплодисментов виолончелисту за его сущее артистическую игру! Когда же виолончелист, закончив соло на виолончели, взял скрипку и заиграл арию "Прециози", душа поэта не выдержала. Тарас крикнул: "Браво!" - и стал хлопать в ладоши. Все гости посмотрели на поэта, как на сумасшедшего. Пан-хозяин так посмотрел на него, что Тарас спохватился, догадался, что крепостным не дают аплодисментов, замолчал и ушел в сад, там развеять печаль, что нагнали на его те суровые и удивленные взгляды хозяина и гостей".

Автор: 1plus1.ua Имение семьи Галаганов в Сокиринцах

В том же году Тарас Шевченко посетил родственников в Кирилловке. Его родственник Варфоломей Шевченко вспоминал:

"Случилось это под храмовый праздник в кирилловской церкви, то есть под праздник Ивана Богослова - 26 сентября. Церковный староста Игнат Бондаренко пригласил нас к себе на мед. День стоял теплый, ясный. У старосты было многолюдно, и мы, сев в саду под яблоней, пили мед (о сем меду Тарас спустя много лет вспоминал в одном из своих писем). У старосты пил какой-то слепой лирник; Тарас обратился к нему: "пой думы". Лирник никаких дум не знал. Тарас стал просить, чтобы пел песни, и сам подтягивал за ним. Далее лирник заиграл "казака"; Тарас подговорил женщин и девушек, и пошел танец!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей

Осенью 1845-го жил в имении знакомого помещика Александра Лукьяновича в селе Марьянское - теперь Великобагачанский район Полтавской области. Повар Арсений Татарчук запомнил художника таким:

"Жил в отдельном отведенном ему помещении. Ему назначили особого лакея, но от услуг его Тарас Григорьевич почти всегда отказывался. Он вставал с рассветом и немедленно принимался за работу. В свободное от писания портретов время он почти всегда днем оставался в своей комнате, постоянно читал книги, которые брал из панской библиотеки, или же писал письма или что-то иное. Лишь изредка бродил он по окрестностям, при этом часто останавливался, вглядывался в какие-то отдаленные предметы, срисовывал разные виды. Завтракал и обедал он вместе с панами и его не видели нетрезвым. В Марьинском Шевченко все время оставался почти безвыездно. Лишь изредка он вместе с Лукьяновичем ездил в село Злодиевку для купания в Псле. Священик Бабичов однажды за обедом у Лукьяновича сказал: "Тарас Григорьевич! Вашого розуму хоч би на двадцять чоловік та роздать, всім достачило б!" Шевченко в ответ громко расхохотался".

Некоторое время Тарас Шевчеко жил у врача Андрея Козачковского в Переяславе. Там заболел и написал "Заповіт". Врач вспоминал о госте:

"Он писал как бы шутя. По делам, которые я тогда имел с евреями, иногда наполнялась ими гостиная моя, в которой Шевченко обыкновенно занимался. Но этот шумный кагал не только не мешал ему, напротив, продолжая писать, он вслушивался в разговоры евреев, вмешивался в них. Рассмешив чем-нибудь кагал, сам хохотал, продолжая быстро и безостановочно свое дело, без всяких поправок".

Автор: wikipedia.org Тарас Шевченко нарисовал для Киевской археографической комиссии Михайловскую церковь в Переяславе будучи в гостях у Андрея Козачковского

После выздоровления Шевченко заехал к Александру Чужбинскому в село Исковцы - теперь Лубенский район Полтавской области. Вместе еще раз посетили Мойсевку и семью Закревских.

"Заехал он ко мне перед Масленицей — бледный и с обритою головою по случаю недавней горячки, - вспоминал Чужбинський зиму 1846 года. - Тогда он постоянно носил черную бархатную шапочку. Я и не знал, что он больной в нескольких верстах лежал в Переяславском уезде. Во время болезни Шевченко написал много стихотворений. В этот и последний раз он заехал ко мне в Исковцы с целью пригласить меня сопутствовать ему по Малороссии: он располагал срисовать древнюю утварь по церквам и монастырям, а для меня какое бы то ни было путешествие сделалось необходимостью. Прибыли в Нежин. Приезд Шевченка не мог остаться тайною. Двери наши не затворялись; в особенности нас посещали студенты. В четверг мы отправились в собрание. Тут случилось маленькое происшествие. Кто-то из начальствующих лиц не хотел было впустить Шевченка на том основании, что последний был в бархатной шапочке, но щекотливому сему мужу объяснили, что он в каком бы ни был костюме, делал честь своим посещением. Поэт много смеялся этому приключению".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом

В Березовой Рудке - теперь Пирятинского района Полтавской области, у помещика Платона Закревского любил проводить время с женой хозяина Анной. Имел к ней чувства. Александр Кониский писал:

"К Закревским хоть и приезжали некоторые из поклонников Бахуса и отмечали знаменитые праздники "мочемордия" (Мочимордамы себя называли представители общества украинского дворянства Левобережья, которые проводили разгульные и пьяные вечера), но Шевченко не то и дело приходил к ним. Чаще и вовсе не приставал, избегал. Он более находился в женском обществе. Оно его более влекло к себе. В гостеприимном покое госпожи Закревской Тарас погружался или в веселый разговор женщин, или в прекрасную игру на рояле и пение самой Закревской и ее гостей. А то и сам своим громким бархатным голосом пел украинские песни грустные. В такие часы из общества женского поклонники Бахуса никоим образом образом не способны были вырвать Тараса. Наоборот "мочеморды" должны были сами приходить уже к женскому обществу и просиживали здесь далеко за полночь".

Автор: humus.livejournal.com Дворянские застолья обрисовал художник Яков де Бальмен

В Италии установят памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Открытие состоится 10 марта во Флоренции, заявил мэр Киева Виталий Кличко. "Флоренция является городом-побратимом Киева. Несколько лет мы работали над тем, чтобы во Флоренции установили памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. И вот 10 марта этого года памятник великому Кобзарю откроют. Мы благодарны нашим итальянским друзьям. Это важное событие для Киева и Украины. Ведь часть нашей истории и культуры будет теперь и в известном итальянском городе, который посещают миллионы туристов со всего мира", - сказал он.