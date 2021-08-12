"Шмотковый" туризм и короткие юбки - о чем писали газеты в августе 1991 года

24 августа Украина будет отмечать 30-летие Независимости. В те времена основным источником распространения информации были газеты.

Журналист Gazeta.ua полистал страницы "Голоса Украины", "Советской Украины", "Молоди Украины" и "Сельских вестей" и подготовил обзор публикаций, вышедших с 14 по 24 августа 1991 года.

Жатва

"Меньше трети зерна сдали на элеваторы земледельцы Херсонщины. К плановым 1,2 млн тонн еще далеко. Но в последние дни ситуация меняется к лучшему. Если в государственные закрома 3 августа засыпали всего 377 тонн хлеба, то уже через 5 дней - более 8 тысяч. Оживление работ обусловлено повышением цен на хлеб и гарантированным государством выплатами надбавок", - писала газета "Голос Украины".

"На жатве во многих хозяйствах Киевской и Одесской области везде тревога и напряжение. Сейчас собираем зерна меньше чем в прошлом году. Говорят, погода не та. Да, она внесла свои коррективы, но фактом является и то, что крестьянину нечем было защищать посевы от болезней и вредителей. Специалисты подсчитали, что из-за этого потеряли на каждом гектаре 5-6 центнеров зерна", - сообщала "Советская Украина".

Автор: Михаил Танасийчук "Радянська Україна" 17 августа 1991 года

"На Полтавщине обжинки, - писала газета "Сельские вести". - На этот раз без патриотических речей и шикарных призов победителям. Хвастаться особо нечем. Собрано по 28,9 центнера зерна с гектара, что на треть меньше, чем в прошлом году. Нет характерных для этого времени очередей на элеваторах. Поступила только половина из предусмотренного госзаказом.

Полтавским селянам следует помнить, что весной или летом следующего года будут просить бензина или привезти свою пшеницу в Нижний Новгород

А тем временем брокерский десант Российской товарной биржи на Украину не обошел и Полтавскую область. Они сказали, что Украина практически не выпускает кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, орудий для безотвальной обработки почвы, тяжелых автомобилей для села, доильного оборудования. А за тонну полтавской пшеницы готовы платить 3-5 тысяч. карбованцев. Но полтавским крестьянам следует помнить, что весной или летом следующего года будут просить бензина или привезти свою пшеницу в Нижний Новгород".

"В украинском селе зачастили брокеры и различные маклеры, которые предлагают хозяйственникам за зерно и мясо солидный "навар". Хватает здесь и ловких дельцов с Кавказа. Поэтому удержаться от соблазна не легко. Это ощутили на себе и руководители колхоза имени Мичурина из Донецкой области, которые закачали КамАЗ из Владимирской области РСФСР ячменем более трех тонн. Госзаказ еще не выполнено и для собственных нужд не запасено хлеба. Только бдительность работников Славянского поста ГАИ помогла вовремя перехватить груз и вернуть зерно в хозяйства", - говорилось в другой статье того же издания.

Автор: Михаил Танасийчук "Сільські вісті" 16 августа 1991 года

"По состоянию на август Закарпатская область не только успешно справляется с госзаказом по продаже хлеба, но и значительно перевыполнила его. При плане 15 тыс. в закрома засыпано 20,148 тонн зерна. Сенокос продолжается благодаря материальным стимулам. На лучших сдатчиков в этом году ожидают 24 легковых автомобиля, современные холодильники, цветные телевизоры", - писали в "Голосе Украины".

Промышленность

"Очередной выброс нефтепродуктов на Дрогобычском нефтеперерабатывающем заводе нанес огромный ущерб Днестру, населению, проживающему на его берегах и использующему его воду. Новая беда появилась после того, как мы еще не успели прийти в себя от стебняковской трагедии. И вот снова прекращена подача воды в Черновцы, Хотин и другие населенные пункты Буковины. Представители Молдовы, прилетевшие на Буковину на вертолете с болью и тревогой говорили, что Украина их очень подводит. Где это видано. Нефть на Буковине, а Львов все еще не спешит сообщить об истинных масштабах бедствия" , - сообщала "Советская Украина".

"Последствия весенней забастовки шахтеров до сих пор испытывают металлурги Донецкой области. Енакиевский металлургический завод пытается перекрыть долги, которые появились из-за отсутствия кокса. Сегодня дела пошли лучше. В обтискивальном цеху ежесменно прокатывают около трех тысяч тонн металла. Сталевары перевыполняют плановые задания на 10-15 %. Если снабжение сырьем будет на том же уровне то все долги они быстро возместят", - писала "Молодежь Украины".

Автор: Михаил Танасийчук "Голос України" 24 августа 1991 года

Украинский язык. Последствия закона 1989 года.

"На киевском заводе "Ленинская кузница" все документы, все приказы теперь принимаются на подпись только на украинском языке. Предусмотрено ликвидацию неграмотности и другие мероприятия. Для руководителей, специалистов и служащих организованы курсы украинского языка", - говорилось в газете "Голос Украины".

Зайці Другі стали Зайцы Вторые, Калиновий Міст – Калинов Мост, Колодяжне – Колодежно, Довжок – Должок. Закон о языках очевидно задел и дорожников

"Еще недавно надписи на дорожных знаках делались у нас исключительно на русском. Идешь и видишь: Зайці Другі стали Зайцы Вторые, Калиновий Міст – Калинов Мост, Колодяжне – Колодежно, Довжок – Должок. Закон о языках очевидно задел и дорожников, так как повсеместно появились надписи "якобы" на родном. Вот например "Причина аварійності – порушення правил пішоходцями", или "проїзд перехристка". Колодяжне стало Колодежне. Проехав недавно трассой Киев - Львов, видел указатели "Хмільник" и "Хмільницький". Невольно вспоминаешь Возного "Письменство не єсть преткновеніє ілі поміха", - писал о Полтавщине корреспондент "Голоса Украины" Григорий Гринь.

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Противники независимой Украины

"Похоже, в Сумах появилась нелегальная группировка непримиримых противников украинской символики, в частности сине-желтого флага. Неизвестные уже дважды срывали полотнище - на здания горсовета и возле памятника Шевченко. Зато подняли сине-красное. Есть такая пионерская игра - "Найди флаг". Пионеры, как правило находят, что ищут. А вот в игре взрослых "знаменосцев" финала не видно, как и самих знаменосцев, - писал корреспондент Виталий Максютенко для "Голоса Украины".

"Украина слышит призывы сплотиться вокруг идеи Союза свободных народов, сделать все для практического воплощения ее в жизнь, активно выступить за подписание Союзного договора о единстве и дружбе со всеми народами СССР", - писали в газете "Советская Украина"

"Руководители некоторых новейших партий, националистических группировок пытаются обелить черные страницы бандеровщины, свести палачей в ранг героев, сердца честных людей полесского края полны болью и гневом. Советскую гласность и демократию сепаратисты все более открыто используют для восстановления лицемерной идеологии и практики", - писали в той же газете.

Автор: Михаил Танасийчук "Голос України"

Письма читателей

"Что же это у нас творится? Народ не покладая рук трудится ежедневно от зари до зари как в городе, так и в деревне, а улучшения никакого. Куда девается продукция? Все куда-то летит, как в пропасть. И купонная система не помогла. Теперь изобилие товаров можно увидеть только по телевизору и то только в репортажах из-за рубежа. Вся беда в том, что за разговорами забыли о человеке и его потребностях. Верховной Раде нужно отбросить ненужные разговоры и серьезно заняться благосостоянием. Тогда на Украине и политическая обстановка стабилизируется и с суверенитетом все надалится", - писал из Белой Церкви в редакцию газеты "Голос Украины" читатель с фамилией Сахно.

С годами поняла, что большинство членов партии - нечестные люди

"В юности мне очень хотелось стать коммунистом. Но будучи очень требовательной к себе считала, что не имею права на это высокое звание. С годами поняла, что большинство членов партии - нечестные люди. Я говорю о парторгах потому что как только собрание - так и пьянка, заезды в лес, на дачи. Всевозможные льготы, путевки, пайки тоже для них. Именно поэтому народ перестал им доверять. Все должны быть равны. Но граждане смотрят на пайки для многодетных семей, инвалидов войны и сердятся. Отовсюду раздается: "Сколько еще этих инвалидов, когда это все кончится ".

Отец-ветеран подошел к магазину, спросил что привезли, а грузчики отвечают:

- Надо было дед не гнать немца от Москвы, а сдаваться в плен, то и жил бы теперь по-человечески, а из-за таких, как ты, и мы теперь живем плохо.

Вернулся, снял ордена и медали, плачет. Стыдно", - писала в издание "Голос Украины" В. Голосова.

Автор: Михаил Танасийчук "Голос України"

"Меня зовут Владимир Дмитриевич 1967 года. Из Калуша Ивано-Франковской области. В 1986-м окончил медицинское училище, а в мае уже работал фельдшером на скорой. Потом меня, неопытного 18-летнего парня, отправили на ликвидацию аварии на ЧАЭС, а затем во второй раз. Что я имею на сегодняшний день? Критическое положение со зрением, частые пневмонии, нестерпимую головную боль и усталость. Несмотря на все, я все же поступил в мединститут, но как студенту мне отказали в льготах ликвидаторов. Мотивация? Исчезли документы того периода, что были в Чернобыле. Они исчезли, а я существую. Без льгот я даже институт закончить не смогу. Что думали те, кто меня, 18-летнего посылал туда, а сегодня вычеркнул из списков? ", - писал мужчина в редакцию "Молоди Украины".

Автор: Михаил Танасийчук "Голос України"

Наука

"За свою историю украинцы многого не сумели, - писала для издания "Голос Украины" Екатерина Киндрасть. - Например дать миру своих нобелевских лауреатов. А может то мир обделил их вниманием? Хотя претенденты на почетное признание были всегда. К примеру тот же украинский физик Иван Пулюй. Или же кто знает о том, что именно Украина впервые в Европе расщепила ядро ​​лития, именно здесь была создана первая электронно-вычислительная машина, было получено уникальные сверхтвердые материалы, разработана технология непрерывной разливки стали.

Селянство как копало на своих сотках лопатой так и копает, продавцы как считали медяки деревянными счетами так и лечат, школьники как не знали азов информатики так и не знают

Нередко открытое и изобретенное здесь внедрялось где-то. Многоэтажная пирамида администраторов от науки пристально следила, чтобы серый уровень присущий всему обществу сохранился и в научных лабораториях. Однако и эти препятствия не остановили поисков ученых. Говорят, что раньше больше уважали ученых потому что их было меньше. Сейчас их почти полмиллиона. Однако селянство как копало на своих сотках лопатой так и копает, продавцы как считали медяки деревянными счетами так и лечат, школьники как не знали азов информатики так и не знают.

Постепенно ученых становится все меньше. Отчаявшиеся, потерявшие надежду на лучшие времена разбегаются они по денежных кооперативах, покупаются на доллары разлетаются по америках и израилях. Возможно хоть теперь мы станем уважать "золотой запас" нации"

"Шмотковый" туризм

"Говорят, что чистого туризма у нас давно уже нет. Его поглотил "шмотковый" или как его благородно называют "коммерческий". Ежедневно со всех пограничных городов Украины армады "туристов" на автобусах, автомобилях и поездах переполненных "товаром" пересекают государственную границу в западном и восточном направлениях. С повышением в Союзе цен "шмотко-коммерческий бум" не остановился, а разгорелся с утроенной силой.

Происходит процесс преобразования отечественного карбованца в валютной короля - доллара. Одни продают на базаре спички и зубную пасту, мечтая купить сыну штаны, другие сложную бытовую технику, автозапчасти и золото, сбивая себе валютный капитал.

Почему несмотря на наполненные товарами польские магазины, все, что привозит советский продавец, раскупается до нитки? Разгадка проста: потому что продается дешевле чем там, зато на порядок дороже чем в любом советском универмаге. Водка - королева рынка стоит у нас 10 карбованцев, а на базарах Польши 28-30 тысяч злотых. Если учесть, что один карбованец равен 300 злотым то понятным станет весь гешефт".

Цены в Украине

"Известие о том, что власть в СССР перешла в руки ГКЧП вызвала панику на биржах Запада. Резко упали курсы акций сначала на токийской бирже, а затем и в Европе и Америке. Цены на золото и нефть быстро выросли. Очень ощутимо упали курсы европейских валют, особенно немецкой марки. Если на прошлой неделе курс доллара США составил 1,74 то в понедельник соотношение достигло 1,87. После подавления все стабилизировалось. Курс доллара упал, а западноевропейская валюта выросла. Унция золота стала стоить 356,5 долларов", - писали в "Голосе Украины".

Автор: Михаил Танасийчук "Голос України"

"Цены. О них сегодня только и разговоров, - делился наблюдениями корреспондент "Советской Украины". - В общественном транспорте, на службе, даже на домашней вечеринке. Но стол овощной для одесситов оценивается сегодня не так уж и дорого. Рынку "Привоз" и другим базарам "дают по носу" магазины госторговли. Картофель сейчас на Привозе 4-7 карбованцев, а в магазинах от 1 карбованца 45 копеек. Персики на привозе стоят 5-7 карбованцев и их мало кто покупает, а госторговля берет от 2 до 4.

За одну штуку еще вчера принимали карбованец, сегодня уже - два за беззубый початок

В десятках точек Одессы появились самодеятельные продавцы вареных початков кукурузы. За одну штуку еще вчера принимали карбованець, сегодня уже - два за беззубый початок. Морковь около карбованца за килограмм, ранний виноград 2-3, перец - 80 копеек, огурцы и помидоры также, груши - 3, яблоки 2. Можно было прожить вчера, а сегодня, разве что - выжить".

Отношения с иностранцами

"В ближайшее время у Ужгорода появится новый партнер - восточно-словацкий город Кралевский Хлмц в 40 км от советско-чехословацкой границы, - писала газета "Советская Украина". - Партнеры предлагают развивать различные деловые контакты. Для начала наладить обмен туристами, при котором каждая из сторон обеспечит своих граждан национальной валютой для покупки товаров и услуг.

Но словацкие партнеры хотят убедиться, что советские пограничники смогут оперативно обслуживать туристов и не заставлять их ждать множество часов в очереди без пищи, воды и прочего. В Ужгороде надеются, что министерство позволит открытие автобусного маршрута между двумя городами. Планируется также открыть совместное предприятие по переработке мяса и молока. Одновременно партнеры проявляют интерес к творчеству закарпатских художников и хотят организовать вернисажи с продажей полотен".

Автор: Михаил Танасийчук "Голос України"

"В Херсоне находилась официальная правительственная делегация из африканской страны Сьерра-Леоне во главе с председателем парламента республики Уильямом Конти. Гости знакомились с историей, культурой и структурой экономики края, деятельностью местных Советов в условиях демократии. Интересовались отношениями между Украиной и Москвой. "Вы решили создать рыночную экономику, - сказал Конти. - Если хотите открыть совместные предприятия пойдем на это с удовольствием. Сотрудничество с херсонцами видится в отраслях рыболовства, энергетики, сельского хозяйства, добычи бриллиантов". Предложения рассмотрят", - говорилось в газете "Голос Украины".

Севастопольцы помнили бесплатные цветные буклеты, жевательную резинку и кока-колу на американских и французских кораблях, что посетили Севастополь раньше. Поэтому теперь выстроили на пристани у морского вокзала в большую очередь

Автор: Михаил Танасийчук Реклама с газеты "Радянська Україна"

"Сотни севастопольцев, которые живут и работают в Инкермане и на Северной стороне опоздали на работу на час, а кто и на два, - писал Владимир Притула для "Молоди Украины". - В связи с дружественным визитом испанского фрегата "Нумансия"движение катеров по Севастопольской бухте перекрыли, но пассажиры не жаловались. Наоборот с удовольствием приветствовали представителей флота одной из стран, которые еще недавно считались нашими врагами.

Теперь каждому моряку не труднее попасть в город-герой чем жителю Бахчисарая или Ялты. Севастопольцы помнили бесплатные цветные буклеты, жевательную резинку и кока-колу на американских и французских кораблях, что посетили Севастополь ранее. Поэтому теперь выстроились на пристани у морского вокзала в большую очередь. А юные жительницы славного города, надев по случаю прибытия фрегата, кратчайшие юбочки сразу пленили черноглазых испанских матросов. Словом, в Севастополе встречали друзей".

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Автор: Михаил Танасийчук "Молодь України" 20 августа 1991 года

"В этом году в Канаде широко отмечается 100-летие трудовой эмиграции, - писали в "Голосе Украины". - Главное архивное управление при Кабмине УССР организовало документально выставку о жизни наших земляков. Представили личные документы крестьян-тружеников, карты территорий, предметы быта, художественного творчества. Один из переселенцев писал "Кто не жил в Канаде, тот не знает что называть настоящей трудом". Расширение контактов между Украиной и Канадой имеет надежное обоснование".

Фестивали

"Почти на час задержалось торжественное открытие Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута" на стадионе "Металлург", - информировал корреспондент "Голоса Украины" из Запорожья. - Город без особого рвения принимает праздник, а потому существует множество накладок. Но вот прозвучали позывные. На сцену вышла группа "Кому вниз" под возгласы тысяч зрителей и напряжение исчезло. А после благословения фестиваля и участников священниками УАПЦ и УГКЦ концерт вообще пошел без остановок. Как сообщил директор фестиваля Тарас Мельник, праздник стоит 2 миллиона 700 тысяч карбованцев и почти 9 тысяч долларов. Суммы от спонсоров, а пора бы уже и государству о нем позаботиться".

Автор: Михаил Танасийчук Фотофакт с газеты "Молодь України"

"Со многих областей и дальних стран ехала сюда молодежь, чтобы побывать на празднике, принять участие в конкурсах. Ехали и везли украинское слово. А когда в Запорожье спросили, как добраться до палацу культури "Жовтневий" или где найти отель "Південний"- местные искренне пожимали плечами "у нас такого нет", у них есть "Дворец культуры" и "Октябрьский", гостиница "Южная". Дошли до площади, а оттуда пошли по городским улицам, поздравляя запорожцев "Дорогие запорожцы! Славные потомки казаков. С праздником. С открытием фестиваля". Были такие, кто приветственно поднимал вверх три пальца. Были и безразличные, а "неравнодушные" паниковали.

- Бандеровцы пришли! Стрелять вас надо!

- Убирайтесь отсюда!

С тротуара донесся и провоцирующий возглас

- Бей коммунистов!

Служители автокефальной и греко-католической церкви поднимая кресты просили Господа уберечь этих людей от злости. Тяжело было и участникам открытия. Воду разносили из крана общественного туалета. Думали не о бутылке воды, а удастся ли в микрофон допеть до конца "Подпольщика Кондрата", "неопалимую кочку" или "Эльдорадо" и чтобы тот микрофон не отключился.

Тяжело было участникам открытия. Воду разносили из крана общественного туалета

В одном секторе начинали свистеть, возмущаясь, что не могут по-человечески послушать Андрея Миколайчука или Эдуарда Драча, Андрея Панчишина или Маричку Бурлаку, группу "Зимний сад". В другом искусно запевали "Ти признайся мені звідки в тебе ті чари", а еще в другом начинали скандировать "Долой Союзный договор", - писала Наталья Гончар в газете "Молодь Украины" о фестивале "Червона рута" в Запорожье.

Автор: Михаил Танасийчук Стоп-кадр с трансляции "Червоной руты" 1991 года. Фестиваль проходил с 9 по 18 августа в Запорожье

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Чествование Ивана Сирко

"Без прошлогоднего звонкоголосья и пышности получилось в этом году празднование Дней казацкой славы на Никопольщине. Вместо предполагаемых нескольких сотен тысяч гостей на берегу Алексеевского залива собралось что-то около двух тысяч поклонников памяти похороненного возле села Капуловка казацкого атамана Ивана Сирко. Поклониться святым местам хотело много гостей но на пути стало нежелание руководителей днепропетровских иметь на территории области "национальный шабаш", "бандеровский произвол", а именно такими эпитетами здесь награждают празднование.

Людям дорогу преградили милицейские посты, ящур и сибирская язва - болезни, которые неожиданно взялись от жаркого лета. Но как бы кто не пытался выветрить из Днепропетровщины "галицкой заразу" праздник, независимо от масштабов, остался праздником. С щедрым взмахиванием сине-желтых флагов, с украинскими песнями и традиционным казацким свободомыслием", - писала 14 августа Татьяна Хомич для газеты "Молодь Украины".

"Один из самых любимых народом праздников"

"Ярко и торжественно отметила столица Советской Украины одно из самых любимых народом праздников - День Воздушного флота СССР. В древнем поселке Гостомель на опытном аэродроме состоялся воздушный парад.

Ровно в одиннадцать часов над летным полем, где собрались тысячи киевлян, появился самолет АН-2 с Государственным флагом СССР. Затем в лазури безоблачного неба свое мастерство продемонстрировали планеристы-спортсмены ДОСААФ, их сменили дельтапланеристы АНТК. Большой интерес вызвал у присутствующих полет самолета АН-74 пилотируемый мастером спорта и чемпионом мира Владимиром Лысенко. Машина создана в столице республики в конструкторском бюро Олега Антонова.

Могли осмотреть самолеты-гиганты "Руслан" и "Мрия", побывав в их салонах

Увидели самолет амфибию А-40, который побил 46 мировых рекордов. Военный самолет Як-38. А присутствующие, особенно дети, могли осмотреть самолеты-гиганты "Руслан" и "Мрия", побывав в их салонах", - писала "Советская Украина" 17 августа.

Встреча с Папой Римским

"Папа Римский Иоанн Павел II совершает визит в страны Восточной Европы. На встречу отправилась группа верующих из Украины. Больших проблем у тех, кто имел желание поехать в польский Ченстохов не возникало. Правда сначала было предложение, что паломники оплачивали бы дорогу комплексно по 20 рублей и 17 долларов за человека. Но многие верующие таких средств не имеют, поэтому будут добиратся к границе советской железной дорогой или автобусами, а поляки обеспечат дальнейшмй переезд за счет оргкомитета встречи.

Всем приезжим не гарантировали возможности устроиться на квартирах прихожан или в палаточном городке, поэтому советовали брать спальные мешки и палатки. А с помощью передвижных кухонь организовано горячее питание", - писала газета "Голос Украины".

"Почти 600 юношей и девушек из Киева отбыли в Польшу на Всемирный съезд христианской молодежи. Организаторы паломнической экспедиции - римско-католическая община Свято-Александровского костела в Киеве. "Мы не отбирали для поездки только католиков, - рассказывал отец Ян газете "Молодь Украины". - На съезд христианской молодежи пусть едут все желающие, общаются, молятся, танцуют, чтобы нашли взаимопонимание, были добрее, умнее, милосерднее, чтобы не у кого никогда не возникало желания разрушать, уничтожать собственные корни, веру дедов и прадедов".

Спорт

"Сегодня заметно спал интерес к большому спорту. Скажем соревнования Спартакиады народов СССР - когда-то очень популярные, помпезные, длительные - теперь превратились в событие серое. Большинство видов программы проходят при пустых трибунах", - писали в "Голосе Украины"

Автор: Михаил Танасийчук Капитан киевской хоккейной команды "Сокол" Анатолий Найда держит приз от газеты "Голос Украины" - вазу изготовленную на Полонский фарфоровой фабрике. "Голос України" 13 августа 1991 года

"За шахматную корону в Брюсселе продолжаются четвертьфинальные матчи. Проиграв очередную партию, экс-чемпион мира Карпов позволил индийском гроссмейстеру Ананду сравниться с ним по очкам - 3:3. После шести туров Тимман выигрывает у Корчного - 4: 2, Иванчук и Шорт соответственно ведут в счетах во встречах с Юсуповым и Гельфандом - 3,5: 2,5. Львовский гроссмейстер Василий Иванчук в четвертьфинальном матче вел перед во встречах с Артуром Юсуповым 4:3 ", - сообщила газета "Советская Украина".

"Сборная СССР по хоккею победила в товарищеском матче команду Финляндии - 4:2. Гостям шайбы забросили Игорь Королев, Вячеслав Козлов и Игорь Кравчук. Через неделю советская сборная отправится за океан, где проведет серию товарищеских игр с хоккеистами НХЛ", - писала та же газета.

Последние страницы

"Владимир из Ивано-Франковска. Мне 22 года. Я простой сельский парень, смуглый, рост 176 см. Работы не чуждаюсь и не разделяю на мужскую или женскую. Образование среднее специальное, жильем и материально обеспечен, но согласен и на переезд.

Работы не чуждаюсь и не разделяю на мужскую или женскую

Хотел бы познакомиться с девушкой до 21 лет, которая не состояла в браке и не имеет детей. Важно - серьезные взгляды на жизнь, образование. Профессия, внешность значения не имеют. Главное чтобы она была честной, верной, доброй хозяйкой и ласковой матерью наших детей, я со своей стороны отвечу тем же. Мечтаю создать крепкую, счастливую и дружную семью и жить только для нее", - опубликовало объявление газета "Молодь Украины".

Женщины искали мужчин способных быть верными и человечными, трудолюбивыми, с чувством юмора, которые не злоупотребляют спиртным не слишком много курят и серьезно относятся к созданию семьи.

Автор: Михаил Танасийчук "Радянська Україна"

"В селе Пархомовка новость. Появились странные гости. Пошла молва, что это неспроста так нормальные люди так себя не вели бы. Местные уже привыкли к приезжим - все хотят увидеть Покровскую церковь с фресками изготовленными по эскизам Николая Рериха. Но приезжают на день- два и возвращаются в Киев, а эти только что появились, разложили палатки и начали хозяйничать. Привели в порядок 47-метровую колокольню, срезали и вывезли лишние деревья, поскидали кирпич во дворе, скосили траву.

Оказалось что все члены московского клуба "Космос", которые захотели помочь в реставрации памятника. В селе уже думали, что им хорошо заплатят, но москвичи терпеливо объясняли что не берут ни копейки. Еще решили поработать на строительстве сельской школы и на колхозных полях. В выходные побывали в Киеве.

На прощальном вечере сказали, что очарованы Украиной и выразили желание постоянно помогать. Поэтому решено было создать Общество друзей Пархомовки и первыми его членами стали "чудаки", Или это были гости из центра или же настоящие посланцы из космоса?", - писали в газете "Голос Украины" о селе в Володарском районе Киевской области.

24 августа Украина будет отмечать День Независимости. К 30-й годовщине государство подошло с существенными экономическими, политическими и социальными проблемами, утверждают эксперты из разных сфер. Gazeta.ua спросила у известных политологов, социологов, писателей, музыкантов и экономистов: что нужно сделать, чтобы вывести Украину на качественно иной уровень жизни и развития?