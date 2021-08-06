"Мы всю историю были злыднями" - что должна сделать Украина, чтобы стать успешной

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 738
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2332
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 270
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 405
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2044
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 9522
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 891
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 981
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 846
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 612
Фото
Все фото
26
10
3
14
4
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
Видео
Все видео
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Интервью
1/5
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 234
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 846
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1944
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 279
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 10:07

Спецтема: 30 лет независимости

"Мы всю историю были злыднями" - что должна сделать Украина, чтобы стать успешной
5

  Комментировать

24 августа Украина будет отмечать День Независимости. К 30-й годовщине государство подошло с существенными экономическими, политическими и социальными проблемами, утверждают эксперты из разных сфер.

Gazeta.ua спросила у известных политологов, социологов, писателей, музыкантов и экономистов: что нужно сделать, чтобы вывести Украину на качественно иной уровень жизни и развития?

Автор: pravda.com.ua
  Социолог Евгений Головаха
Социолог Евгений Головаха

Евгений ГОЛОВАХА, социолог:

Если коротко, то следует выполнить три условия: построить институционарну инфраструктуру во всех сферах, пропагандировать современные цивилизационные нормы поведения - разъяснять, как надо действовать, чтобы нормально жить. И выстроить эффективную систему наказаний для тех, кто принципиально не хочет придерживаться этих правил. Если это все заработает - мы сдвинем в нужном направлении на пути к развитию и перехода на лучший уровень жизни.

В Украине есть все формальные признаки независимости является атрибутивная составляющая. Но нам не хватает содержательной. Она строится на определенных институтах - совокупности легитимных норм в различных сферах. Начиная с политической, где до сих пор не решена ситуация с коррупцией. В экономической не отрегулирована вопрос рыночных отношений, чтобы люди не жили по постсоветским правилу: "Ты мне, а я - тебе". Судебная система насквозь коррумпирована - не можем ее до сих пор изменить.

Нужна максимально эффективная партийная система. А у нас все партии - лидерские, без идеологии. Но если мы хотим нормально жить - надо выстроить классическую многопартийную систему, которая бы отражала социальное положение общества и каждая партия бы представляла интересы определенной части населения.

Под контролем общества надо смотреть, наша законодательная база эффективной. Второй момент в том, что имея нормальные законы - не имеем их легитимности. В том плане, что большинство людей их не воспринимают. Надо разъяснять, что пока не примем в обществе цивилизованные нормы поведения, то у нас жизнь будет на уровне нецивилизованном. Это уровень третьих стран мира.

Автор: facebook.com/aleksej.golobuckij
  Политтехнолог Алексей Голобуцкий
Политтехнолог Алексей Голобуцкий

Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, политтехнолог:

Нужна политическая воля на качественные изменения - не ус, а радикальные. За 30 лет не было ни разу, чтобы такая воля проявлялась. Не было ни у кого официальной готовности взять не себя ответственность за изменения. Ведь они могут быть непопулярными.

Не скажу, что мы единственная коррумпированная страна в мире, но это мешает развиваться. Не верю, что можем преодолеть коррупцию. Единственный выход - внешнее управление. Качественные изменения возможны только при таких условиях. Люди западной системы, которая находится в нормальных условиях - могли бы показать, как это может работать на такой территории, как Украина. Чтобы наше население увидело плюсы. Ибо вся наша "европейскости" - лишь в плоскости потребления. Только заходит речь о гендерном равенстве, или любые другие вопросы ценные для современного европейца - украинцы сразу превращаются в русских. Для большинства соотечественников Европа - это нормальный отдых, еда, одежда. Чтобы полицейские не били на каждом шагу. Но как это достигается и через что нужно пройти - никто не задумывается.

Наша национальная идея - "благосостояние каждому". Поэтому и имеем такую ​​бешеную коррупцию и разобщенность. Каждый думает сам за себя.

Мы всю свою историю находились в нищете. Никогда не были хозяевами на своей земле из-за Голодомора, войны. Поэтому нет своей политической элиты. Она не создалась 30 лет.

Те, кто ставят нам в пример другие страны - ту же Японию или Китай, которые смогли сделать скачок - забывают об отсутствии в них социальной нагрузки на определенных этапах. Так, в Китае пенсии появились лишь 10 лет назад. У нас же половина населения - социальную нагрузку. Недостаточно молодежи, чтобы пойти на рывок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист

Каждая наша политическая сила приходит и думает, если бы и дальше оставаться у власти. Поэтому все хвастаются поднятием пенсий. А не на каком месте мы поднялись в Doing Business (международный индекс легкости ведения бизнеса. - Gazeta.ua) или других рейтингах.

30 лет назад мы, в отличие от всех стран, показывают рост - получили электоральную демократию. Голосовать получили возможность все. В том числе люди, не понимают, для чего они здесь живут и те, кого вообще надо лишать гражданства. Поэтому у нас первые 10 лет крупнейшей фракцией была коммунистическая. Эти годы вообще можно выбросить из нашей истории. Невозможно было проводить реформы и поднимать экономику, когда половина населения голосует за отсутствие изменений. А именно в первое десятилетие и надо делать все метаморфозы - экономические, политические и социальные. Тогда еще мир развивался со скоростью, которую мы могли набрать.

Автор: facebook.com/andriy.kokotuha
  Писатель Андрей Кокотюха
Писатель Андрей Кокотюха

Андрей КОКОТЮХА, писатель:

За 30 лет никто во власти не уделял достаточного внимания вопросам образования и культуры. А именно их надлежащий уровень и поможет Украине сделать широкий шаг вперед к лучшему уровня.

Качественное образование дает определенные базовые знания во всех отраслях. А культура - в широком смысле слова, как институт. Дает возможность понять, кто мы и для чего в Украине живем. Без этих двух китов не будет развиваться экономика. Потому что она должна работать на определенную страну, ее особенности, ею занимаются образованные и культурные люди.

Так же и с политикой - не бывает "просто политики", как в Украине. Это приводит к отсутствию политических партий при наличии политических проектов лидерского типа.

Рассмотрим страну как ребенка родившегося. Сначала он впитывает материнское молоко - надо знать, кто твоя мать. Потом мать учит человека говорить, читать, познавать мир. Отправляет в школу. А потом говорит о какой экономику и политику. С Украины, к сожалению, такого за 30 лет не произошло. Причин на это много. Одна из них даже в том, что не произошло собственной мифологизации: ни было дальше запорожских казаков. Даже Киевскую Русь не мифологизировали. До сих пор спорим, чей Илья Муромец - украинский или русский. А каждое государство, уважающее себя - имеет свою мифологию. Прежде всего - героическую.

Нам нужны свои образовательные и культурные продукты. Прежде всего - кино и литература. Те отрасли, которые за 25 предыдущих лет были практически в упадке. А с 2000-го до 2014-го по кино, особенно телевизионному, был вообще провал.

Автор: facebook.com/ivan.lenyo
  Музыкант Иван Леньо
Музыкант Иван Леньо

Иван ЛЕНЬО, музыкант:

Нужно осознание каждого украинском, по его персональной роли в этом государстве. У нас еще с Советского Союза остались представления, что кто-то "придет - порядок наведет". Поэтому все время митаемося в разные стороны. Нами руководит не персональный выбор "что я бы хотел", а навязанные со всех сторон стереотипы.

Нужна любовь друг к другу и своей страны. То есть достижение мой - это достижение моего друга, а достижение моего друга - автоматически достижение мой.

Ну и надо более совестливый подход к отношениям. Каких-либо: персональных, производственных, к природе, миру.

Достигается это все работой над собой, осознанием простых и важных истин. Надо много путешествовать, читать, анализировать. Жить, чувствовать, слушать - качественную украинскую музыку, в частности.

Каждый человек имеет право на предложение своей персоны к ветвям власти. Важно нам научиться разбираться - кто подонок, а кто не подонок. Людей ведь не суют насильно - их выбирает сам народ.

Наша самая большая проблема - очень низкий уровень гражданской культуры. Критически низкий уровень знаний в государственном, о том, как функционирует государство. И что может отдельно взятый гражданин в этом государстве. Этих знаний нет, их в школе не учат. Люди руководствуются простыми потребительскими инстинктами, выбирают тех, кто больше пообещает - популистов. Не осознавая, откуда берется и ничего не бывает за просто так. За все в жизни придется платить: если не деньгами, так энергией, или тем, или здоровьем или - жизнью. Как в случае с войной.

Автор: facebook.com/Борис Кушнірук
  Экономист Борис Кушнирук
Экономист Борис Кушнирук

Борис КУШНИРУК, экономист:

Нужно, чтобы чиновники поняли, куда движется мир, где формируется самая добавленная стоимость и начали именно это делать.

Главной проблемой Украины была и является некомпетентность управленческого аппарата. Не на уровне департаментов, а на макроуровне. Отсутствует понимание процессов, происходящих в мире.
Это проблема не только нынешней власти. Мне приходится сталкиваться с кучей а-ля экспертов. Их обзывают экспертами, хотя их уровень знаний очень низкий. СМИ часто популяризируют мнения людей, которые экспертами не являются. Проблема, что люди, которые не имеют базовых знаний - пытаются принимать решения.

Нам нужна настоящая элита. Не количественный, а качественно. Группа людей, которая сможет сформировать и продвинуть какие-то основные идеи развития. Тогда страна, находящаяся в этом хаосе - который имеет как плюсы так и минусы - сможет двигаться в правильном направлении. У нас есть хаос и вседозвленисть, но это не всегда означает плохие вещи.

Когда экономист Михаил Кухар написал пост, который затем продолжал, о вещах, которые в Украине лучше, чем в Европе и США. Интернет, мобильная связь, рестораны, банковские услуги - и это далеко не полный список - у нас значительно лучше, чем в США. Поэтому я не категорически пессимистичен в прогнозах, но Украине нужны люди.

Нынешнее правительство мы должны как-то пережить и думать, как после них двигаться дальше.

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы всю историю были злыднями" - что должна сделать Украина, чтобы стать успешной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Взорвали американские посольства

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 27696
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни Просмотров: 13950
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 9522
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 7362
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7218
Общество
Вакцинальая кампания в Украине бьет рекорды
Вакцинальая кампания в Украине бьет рекорды Просмотров: 126
Назвали 5 регионов Украины с самой высокой заболеваемостью Covid-19
Назвали 5 регионов Украины с самой высокой заболеваемостью Covid-19 Просмотров: 243
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
26
 Просмотров: 252
Гороскоп на 7 августа: на кого ждуть новые возможности
Гороскоп на 7 августа: на кого ждуть новые возможности
 Просмотров: 810
Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима
Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима Просмотров: 369
Больше всего комментируют
9
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
7
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
2
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Голосов: 56898
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть