"Мы всю историю были злыднями" - что должна сделать Украина, чтобы стать успешной

24 августа Украина будет отмечать День Независимости. К 30-й годовщине государство подошло с существенными экономическими, политическими и социальными проблемами, утверждают эксперты из разных сфер.

Gazeta.ua спросила у известных политологов, социологов, писателей, музыкантов и экономистов: что нужно сделать, чтобы вывести Украину на качественно иной уровень жизни и развития?

Автор: pravda.com.ua Социолог Евгений Головаха

Евгений ГОЛОВАХА, социолог:

Если коротко, то следует выполнить три условия: построить институционарну инфраструктуру во всех сферах, пропагандировать современные цивилизационные нормы поведения - разъяснять, как надо действовать, чтобы нормально жить. И выстроить эффективную систему наказаний для тех, кто принципиально не хочет придерживаться этих правил. Если это все заработает - мы сдвинем в нужном направлении на пути к развитию и перехода на лучший уровень жизни. В Украине есть все формальные признаки независимости является атрибутивная составляющая. Но нам не хватает содержательной. Она строится на определенных институтах - совокупности легитимных норм в различных сферах. Начиная с политической, где до сих пор не решена ситуация с коррупцией. В экономической не отрегулирована вопрос рыночных отношений, чтобы люди не жили по постсоветским правилу: "Ты мне, а я - тебе". Судебная система насквозь коррумпирована - не можем ее до сих пор изменить. Нужна максимально эффективная партийная система. А у нас все партии - лидерские, без идеологии. Но если мы хотим нормально жить - надо выстроить классическую многопартийную систему, которая бы отражала социальное положение общества и каждая партия бы представляла интересы определенной части населения. Под контролем общества надо смотреть, наша законодательная база эффективной. Второй момент в том, что имея нормальные законы - не имеем их легитимности. В том плане, что большинство людей их не воспринимают. Надо разъяснять, что пока не примем в обществе цивилизованные нормы поведения, то у нас жизнь будет на уровне нецивилизованном. Это уровень третьих стран мира.

Автор: facebook.com/aleksej.golobuckij Политтехнолог Алексей Голобуцкий

Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, политтехнолог:

Нужна политическая воля на качественные изменения - не ус, а радикальные. За 30 лет не было ни разу, чтобы такая воля проявлялась. Не было ни у кого официальной готовности взять не себя ответственность за изменения. Ведь они могут быть непопулярными. Не скажу, что мы единственная коррумпированная страна в мире, но это мешает развиваться. Не верю, что можем преодолеть коррупцию. Единственный выход - внешнее управление. Качественные изменения возможны только при таких условиях. Люди западной системы, которая находится в нормальных условиях - могли бы показать, как это может работать на такой территории, как Украина. Чтобы наше население увидело плюсы. Ибо вся наша "европейскости" - лишь в плоскости потребления. Только заходит речь о гендерном равенстве, или любые другие вопросы ценные для современного европейца - украинцы сразу превращаются в русских. Для большинства соотечественников Европа - это нормальный отдых, еда, одежда. Чтобы полицейские не били на каждом шагу. Но как это достигается и через что нужно пройти - никто не задумывается. Наша национальная идея - "благосостояние каждому". Поэтому и имеем такую ​​бешеную коррупцию и разобщенность. Каждый думает сам за себя. Мы всю свою историю находились в нищете. Никогда не были хозяевами на своей земле из-за Голодомора, войны. Поэтому нет своей политической элиты. Она не создалась 30 лет. Те, кто ставят нам в пример другие страны - ту же Японию или Китай, которые смогли сделать скачок - забывают об отсутствии в них социальной нагрузки на определенных этапах. Так, в Китае пенсии появились лишь 10 лет назад. У нас же половина населения - социальную нагрузку. Недостаточно молодежи, чтобы пойти на рывок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист

Каждая наша политическая сила приходит и думает, если бы и дальше оставаться у власти. Поэтому все хвастаются поднятием пенсий. А не на каком месте мы поднялись в Doing Business (международный индекс легкости ведения бизнеса. - Gazeta.ua) или других рейтингах. 30 лет назад мы, в отличие от всех стран, показывают рост - получили электоральную демократию. Голосовать получили возможность все. В том числе люди, не понимают, для чего они здесь живут и те, кого вообще надо лишать гражданства. Поэтому у нас первые 10 лет крупнейшей фракцией была коммунистическая. Эти годы вообще можно выбросить из нашей истории. Невозможно было проводить реформы и поднимать экономику, когда половина населения голосует за отсутствие изменений. А именно в первое десятилетие и надо делать все метаморфозы - экономические, политические и социальные. Тогда еще мир развивался со скоростью, которую мы могли набрать.

Автор: facebook.com/andriy.kokotuha Писатель Андрей Кокотюха

Андрей КОКОТЮХА, писатель:

За 30 лет никто во власти не уделял достаточного внимания вопросам образования и культуры. А именно их надлежащий уровень и поможет Украине сделать широкий шаг вперед к лучшему уровня. Качественное образование дает определенные базовые знания во всех отраслях. А культура - в широком смысле слова, как институт. Дает возможность понять, кто мы и для чего в Украине живем. Без этих двух китов не будет развиваться экономика. Потому что она должна работать на определенную страну, ее особенности, ею занимаются образованные и культурные люди. Так же и с политикой - не бывает "просто политики", как в Украине. Это приводит к отсутствию политических партий при наличии политических проектов лидерского типа. Рассмотрим страну как ребенка родившегося. Сначала он впитывает материнское молоко - надо знать, кто твоя мать. Потом мать учит человека говорить, читать, познавать мир. Отправляет в школу. А потом говорит о какой экономику и политику. С Украины, к сожалению, такого за 30 лет не произошло. Причин на это много. Одна из них даже в том, что не произошло собственной мифологизации: ни было дальше запорожских казаков. Даже Киевскую Русь не мифологизировали. До сих пор спорим, чей Илья Муромец - украинский или русский. А каждое государство, уважающее себя - имеет свою мифологию. Прежде всего - героическую. Нам нужны свои образовательные и культурные продукты. Прежде всего - кино и литература. Те отрасли, которые за 25 предыдущих лет были практически в упадке. А с 2000-го до 2014-го по кино, особенно телевизионному, был вообще провал.

Автор: facebook.com/ivan.lenyo Музыкант Иван Леньо

Иван ЛЕНЬО, музыкант:

Нужно осознание каждого украинском, по его персональной роли в этом государстве. У нас еще с Советского Союза остались представления, что кто-то "придет - порядок наведет". Поэтому все время митаемося в разные стороны. Нами руководит не персональный выбор "что я бы хотел", а навязанные со всех сторон стереотипы. Нужна любовь друг к другу и своей страны. То есть достижение мой - это достижение моего друга, а достижение моего друга - автоматически достижение мой. Ну и надо более совестливый подход к отношениям. Каких-либо: персональных, производственных, к природе, миру. Достигается это все работой над собой, осознанием простых и важных истин. Надо много путешествовать, читать, анализировать. Жить, чувствовать, слушать - качественную украинскую музыку, в частности. Каждый человек имеет право на предложение своей персоны к ветвям власти. Важно нам научиться разбираться - кто подонок, а кто не подонок. Людей ведь не суют насильно - их выбирает сам народ. Наша самая большая проблема - очень низкий уровень гражданской культуры. Критически низкий уровень знаний в государственном, о том, как функционирует государство. И что может отдельно взятый гражданин в этом государстве. Этих знаний нет, их в школе не учат. Люди руководствуются простыми потребительскими инстинктами, выбирают тех, кто больше пообещает - популистов. Не осознавая, откуда берется и ничего не бывает за просто так. За все в жизни придется платить: если не деньгами, так энергией, или тем, или здоровьем или - жизнью. Как в случае с войной.

Автор: facebook.com/Борис Кушнірук Экономист Борис Кушнирук

Борис КУШНИРУК, экономист:

Нужно, чтобы чиновники поняли, куда движется мир, где формируется самая добавленная стоимость и начали именно это делать. Главной проблемой Украины была и является некомпетентность управленческого аппарата. Не на уровне департаментов, а на макроуровне. Отсутствует понимание процессов, происходящих в мире.

Это проблема не только нынешней власти. Мне приходится сталкиваться с кучей а-ля экспертов. Их обзывают экспертами, хотя их уровень знаний очень низкий. СМИ часто популяризируют мнения людей, которые экспертами не являются. Проблема, что люди, которые не имеют базовых знаний - пытаются принимать решения. Нам нужна настоящая элита. Не количественный, а качественно. Группа людей, которая сможет сформировать и продвинуть какие-то основные идеи развития. Тогда страна, находящаяся в этом хаосе - который имеет как плюсы так и минусы - сможет двигаться в правильном направлении. У нас есть хаос и вседозвленисть, но это не всегда означает плохие вещи. Когда экономист Михаил Кухар написал пост, который затем продолжал, о вещах, которые в Украине лучше, чем в Европе и США. Интернет, мобильная связь, рестораны, банковские услуги - и это далеко не полный список - у нас значительно лучше, чем в США. Поэтому я не категорически пессимистичен в прогнозах, но Украине нужны люди. Нынешнее правительство мы должны как-то пережить и думать, как после них двигаться дальше.

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.