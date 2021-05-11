Случайно нашли фрагменты крупнейшего средневекового гобелена

Автор: Galerie Ratton-Ladriere Фрагменты гобелена хранились в галерее Charles Ratton & Guy Ladrière с 1924 года

Фрагменты крупнейшего средневекового гобелена "Апокалипсис" случайно обнаружили в фондах парижской художественной галереи Charles Ratton & Guy Ladriere. Они лежали в хранилищах с 1924 года.

Основную часть гобелена из 64 фрагментов с 1954 года хранят в Анжерском замке, что в городе Анже, департамента Мен и Луары. Общая длина составляет 140 м. Ковры соткали из шелка и шерсти в 1375 году по заказу герцога Людовика I, а эскизы создал художник Жан де Брюгге. Изобразил сцены "Апокалипсиса" Святого Иоанна, передает издание The Epoch Times.

В те годы между французами и англичанами продолжалась Столетняя война (1337—1453). Сюжеты на гобелене демонстрировали борьбу Добра со Злом. Представителями последнего были англичане. На гобелене де Брюгге изобразил также портреты герцога и его брата — короля Франции Карла V.

Во время Великой Французской революции гобелен порезали, а часть фрагментов потеряли. В 1831 году вышел в свет роман Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери", который оживил интерес к средневековью. Один католический священник начал собирать фрагменты гобелена и частично восстановил его.

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Автор: wikipedia Серию средневековых гобеленов, создающих единое целое, называют "Анжерский апокалипсис"

В галерее установили, что вновь найденные фрагменты приобрел в 1924 году мужчина по имени Шарль Раттон. На них изображены выдающиеся персоны и фриз, украшенный цветами. 28 апреля 2021 галерея принесла фрагменты в дар государству, о чем объявил Департамент Луары.

370 гобеленов ручной работы находятся в коллекции полтавского отеля Premier Hotel Palazzo. Ее собрала владелица Елена Шулика. Гобелен — это вид народного декоративно-прикладного искусства. В Украине это название не прижилось. Более популярны названия "дорожка", "одеяло". Их создают на вертикальном старинном станке, сначала готовят эскиз и красят нити. На изготовление одной работы тратят два-три месяца, однако все зависит от размера. В день можно сделать лишь несколько сантиметров. Гобелены хозяйка отеля выбирала и привозила из разных стран мира: Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии, Испании, Чехии, Германии, Польши, России. Коллекция началась с работы с изображением Петра I. Ее приобрела в 1999 году в антикварной лавке в старом бельгийском городе Антверпене.