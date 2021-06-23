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среда, 23 июня 2021 16:03

Скифского воина перезахоронили в квадратном гробу

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Скифского воина перезахоронили в квадратном гробу
В селе Токовское перезахоронили останки воина-скифа Фото: Отдел археологии Днепровского национального исторического музея

Недалеко от поселка Токовское Днепропетровской области перезахоронили останки скифского воина.

Скелет обнаружили еще пять лет назад. Его исследовали антропологи из Института археологии НАН Украины. На момент смерти мужчине было 20-25 лет. Он не имел четырех передних зубов, при этом у него было сломано бедро. Рядом с останками нашли очертания короткого меча или длинного ножа. Сам предмет не сохранился из-за грунтовых условий, рассказал "Радио Свобода" археолог Александр Стариков.

Идею перезахоронения подали местные активисты и поддержала община. Они установили гранитный памятник воину.

"Обычно мы это делаем без пафоса - всегда возвращаем останки туда, где нашли. Но в этом случае все произошло при участии общины. Община настаивала, что они хотят знать, кем были их предки, как выглядели", - отметил археолог.

Сейчас на месте, где нашли скелет, восстановили исследовательские работы. Археологи нашли жертвенник эпохи бронзы и несколько литейных форм.

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В 2020 году археологи нашли фрагменты амфоры из греческой колонии Синоп в кургане бронзового века на Мамай-Горе, что в Запорожской области. По их словам, находка меняет представление о жизни в степи в III в. до н. э.

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