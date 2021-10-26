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вторник, 26 октября 2021 15:45

"Скифское золото" будут хранить в Киеве

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&quot;Скифское золото&quot; будут хранить в Киеве
До деоккупации Крыма золото будет в Государственном историческом музее Украины. Фото: "Свобода"

"Скифское золото" из Нидерландов временно передадут Государственному историческому музею Украины в Киеве.

Об этом говорится в заявлении суда после вынесения решения.

"Решение предусматривает, что музейные экспонаты передадут в Государственный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму. Это временная мера", - говорится в заявлении.

Украине разрешат принять такую ​​временную меру защиты своего культурного наследия и несмотря на право оперативного управления, принадлежащего музеям.

В суде добавили, что культурные интересы государства превалируют над интересами крымских музеев.

"Хотя музейные экспонаты из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последняя является независимым государством с 1991 года. Музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украина", - говорится в решении.

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Стороны могут подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Украине должны отдать "скифское золото" - коллекцию экспонтов из крымского музея, которые отправили на выставку до оккупации полуострова Россией. Решение 26 октября принял Апелляционный суд Амстердама после семи лет рассмотрения дела.

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