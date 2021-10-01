Скифский нож и амфора - археологи показали находки на Полтавщине

Фото: "Суспільне"

Археологи показали артефакты, обнаруженные вблизи поселка Котельва на Полтавщине.

Они нашли горшок V-IV вв. до н.э. Раскопали остатки хозяйства, которое здесь было во времена скифской эпохи, рассказал директор историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост "Суспільному".

"Немаловажным является тот факт, что горшок сохранился почти в целом виде. Потому что, как правило, в ходе хозяйственных работ, распашки или иной какой-то человеческой деятельности, все находки превращаются в такие небольшие кусочки", - сообщил сотрудник историко-культурного заповедника "Бельск "Андрей Семененко.

Раскопками этой территории занимаются с 20 сентября.

"Поселение известно еще с 1978-го года. Есть данные полтавского археолога Александра Супруненко, что в 1978 году он исследовал здесь захоронения. Оно датируется еще доскифским временем. Это Бабинская культура. Время от времени мы здесь появлялись, проверяли склоны, проверяли оползни почвы, нет ли археологических материалов", - сказал Корост.

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Здесь также нашли железный нож скифской эпохи и кусок греческой амфоры.

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