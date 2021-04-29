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пятница, 30 апреля 2021 08:21

Шевченко издал книгу

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Шевченко издал книгу
Примечательная особенность первого "Кобзаря" - офорт в начале книги по рисунку Василия Штернберга: народный певец-Кобзарь с мальчиком-поводырем. Фото: https://uinp.gov.ua

Петербургский цензор Петр Корсаков 30 апреля 1840-го подписал билет на выдачу "Кобзаря" Тараса Шевченко из типографии Фишера. Вишел тиражом в тысячу экземпляров.

Издание вышло в свет при содействии известного писателя Евгения Гребенки. "Кобзарь" напечатало частное издательство Фишера в Санкт-Петербурге на средства полтавского землевладельца Петра Мартоса. Якобы Мартос прочитал стихи художника Шевченко и захотел опубликовать.

К "Кобзарю" вошли 8 стихов: "Перебендя", "Катерина", "Тополь", "Мысль", "К Основьяненко", "Иван Подкова", "Тарасова ночь" и "Думы мои, думы, лихо мне с вами". Продавали "Кобзарь" по рублю серебром за экземпляр. Книга быстро разошлась, выручка составила примерно 400 руб серебром. После выхода сборника Тараса Шевченко начали называть Кобзарем.

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Из всех прижизненных изданий произведений Шевченко первый "Кобзарь" был наиболее привлекателен внешне: неплохая бумага, удобный средний формат, четкий шрифт, равный набор, продуманное распределение текста и его частей. Каждое произведение начинался со спуска на нечетной странице.

Примечательная особенность этого "Кобзаря" - офорт в начале книги по рисунку Василия Штернберга: народный певец-кобзарь с мальчиком-поводырем. Это не иллюстрация к отдельному произведению, а обобщенный образ Кобзаря, который и дал название сборнику.

По приказу киевского гражданского губернатора Ивана Фундуклея на паромной переправе через Днепр из села Седнева в Киев 8 апреля 1847 арестовали поэта Тараса Шевченко. Арестовали как члена Кирилло-Мефодиевского братства. По его собраниях обсуждали возможность содружества славянских государств во главе с Украиной.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
апреля

Шевченко издал книгу

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