Севастополь обороняли 250 дней

4 июля 1942-го после 250 дней обороны советские войска покинули Севастополь. Картина "Оборона Севастополя" Франца Рубо

30 октября 1941-го началась оборона Севастополя во время Второй мировой войны. Его содержали 55 тыс. солдат, имея 150 орудий, 360 самолетов.

Немецкое командование стремилось установить контроль над Черным морем. Первыми вступили в бой артиллеристы 54-й батареи береговой обороны в районы поселка Николаевка. Начались бои передовых частей вермахта с боевой охраной.

Немецкое командование пыталось прорваться вдоль Евпаторийского и Симферопольского шоссе. К Севастополю подошли главные силы Приморской армии, германские и румынские войска были остановлены.

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Летом 1942-го германские войска снова перешли в генеральное наступление. Люфтваффе совершило более 3 тыс. вылетов, сбросив на город до 15 тыс. бомб, артиллерия выпустила около 8 тыс. снарядов. Немецкое командование бросило в бой все силы и средства.

Главнокомандование начало эвакуацию города. План эвакуации предусматривал вывоз только высшего и старшего командного состава армии и флота, городского партийного актива. Эвакуация раненых не предполагалась. 4 июля 1942-го после 250 дней обороны советские войска покинули город. Остатки Приморской армии сопротивлялись еще 3 дня. В германский плен попали до 78 тыс. военнослужащих.

Немецкие войска 19 сентября 1941 вошли в Киев, оставленный красноармейскими войсками. В германский плен в этой операции попали 665 тыс. человек. Поражение под Киевом стало тяжким ударом для Красной Армии. 18 сентября начался вывод войск из города. На следующий день в город вошли немцы. Немцам стал открыт путь на Восточную Украину, в Приазовье и Донбасс.