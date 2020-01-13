Сегодня Щедрый вечер: традиции и запреты

Сегодня украинцы отмечают Щедрый Вечер Иллюстрация: korali.info

13 января украинцы отмечают Маланку или Щедрый Вечер.

Свое название получил благодаря щедрому столу. Хозяева готовили кутью и кровянку, которую называли "Маланка". Выпекали специальные хлеба "Маланку" и "Василия".

Наибольшая магия праздника - это карнавал. Обычно украинцы переодевались в известных народных персонажей и животных и ходили по селу. В эту ночь принято щедрувати. Ребята в масках выражают добрые пожелания, танцуют, поют и ставят шутливые сценки. Девушки же ходили отдельно от ребят. Традиции общего щедрования появились позже.

Считалось, что именно эта ночь идеально подходит для любовных гаданий, чем и занимались девушки. В это время парни воровали у них дома калитки. Чтобы вернуть потерю, отец девушки должен был ставить магарыч.

Занимались магией и хозяева. Молодых лошадей и волов впервые запрягали, чтобы приучать их к работе когда сойдет снег.

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По древней традиции ребята, окончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать "Деда", или "Дидуха", - снопы соломы, которые традиционно стояли в углу дома от Святого вечера до Нового года. Елку в селах не ставили. Затем молодые прыгали через костер. Это должно было очистить души от общения с нечистой силой.

С рассветом шли засевать. Зерно брали в рукавицу или в сумку. Сначала шли к крестным родителям и другим родственникам и близким. Зайдя в дом, посевальщик сеял зерном и приветствовал всех с Новым годом.

Сегодня принято мириться с соседями и родственниками, чтобы встретить новый год в мире и согласии.

В этот день нельзя выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.

Нельзя произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год. Нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.

Праздник Маланки имеет языческие корни. Древние славяне верили, что у богини Лады - матери богов, кроме сына - собрата бога луны, была и дочь Маланка, которая была очень красивой. Ее похитил из серебряного терема злой змей и спрятал в подземном царстве, когда брат-Луна был на охоте. Освободил ее богатырь Васильчик и взял в жены. Именно поэтому 13 января чествуют не только Маланку, но и Василия. По христианскому календарю - это также день преподобной Мелании