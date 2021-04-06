Сегодня отмечают праздник Благовещение

Православные христиане отмечают Благовещение 7 апреля Фото: pixabay

Сегодня православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

По Евангелию от Луки Бог послал Архангела Гавриила в город Назарет к Деве Марии. Архангел сообщил, что она станет матерью Божьей, а сына должна назвать Иисусом. Мария ответила, что она раба Господня и пусть будет так, как того хочет Бог.

Благовещение символизирует начало освобождения людей от грехов. Символом Благовещения является белая лилия.

В этот день украинцы не работали на земле, а святили в церквях просфоры. Хозяева выпускали из хлева скот, чтобы животные почувствовали весну. Молодые же девушки танцевали у церкви первый весенний хоровод - "кривой танец".

Сейчас же праздник советуют отмечать с хорошим настроением в кругу родных или друзей. Не стоит браться за тяжелую работу, сквернословить, обманывать, занимать деньги или давать в долг, играть свадьбу или устраивать поминки.

В народе верили, что какой будет погода на Благовещение, такой будет и на Пасху.

Благовещение без ласточек - к холодной весне, а если выпадет снег - то лето будет неурожайным.

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Благовещение один из 12 самых больших праздников, которые предшествуют Вербной недели в апреле и Пасхе в мае 2021 года. Отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества. В западной традиции по григорианскому календарю праздник отмечали 25 марта.