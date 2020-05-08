Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов.

До 2016-го праздновали советский День Победы. Его идеологической основой было завершение советско-германского противостояния, которое называли "Великой Отечественной войной".

"Великая отечественная война 1941-1945" - это идеологическое клише, созданное в СССР, еще во время противостояния с войсками Гитлера. Придумали его для мобилизации подавленного репрессиями и тяжелой жизнью населения. К тому же, за счет такого термина, апеллировали к Отечественной войне 1812 года с Наполеоном. Второй задачей "Великой Отечественной" было отсечение сотрудничества с Гитлером, которая была в начале Второй мировой - в 1939-1940-х. За ее пределами оставались пакт "Молотова-Риббентропа" - советско-германский договор, по которому поделили сферы влияния в Европе, вступление Красной Армии в Польшу в сентябре 1939, советско-финская война 1939-1940-х годов. Солдат, воевавших в Финляндии не называли ветеранами. Ими были только участники боевых действий после 22 июня 1941 года. Рассказывали, что СССР вел только справедливую войну, его войска отстаивали родину, не имели захватнических планов и не были на стороне агрессора", - рассказывает Gazeta.ua историк Виктория Яременко.

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Противостояние СССР с немцами - это лишь один из фрагментов Второй мировой войны.

"Этот фрагмент является важным, с ключевыми боями и переломными моментами. Но для Украины Вторая мировая началась не 22 июня 1945-го, а 1 сентября 1939 года - когда Германия напала на Польшу", - объясняет она.

Миф "Великой Отечественной войны" живучий, потому что к его созданию подходили широко.

"В государстве привлекали кино, музыку и искусство. Они добавили эмоциональности празднованием. Людям не обязательно было знать правду о войне. Достаточно, что это "большая победа", за которую дорого заплатили. У многих людей это зафиксировалось как истина в подсознании. Сейчас у украинцев нет симпатии к чествованиям 9 мая по-старому. Но и окончательного единства в обществе нет, поэтому существует два дня связанные с победой над нацизмом", - говорит Виктория Яременко.

Считает, что отказ от советского Дня победы - не будет потерей.

"Речь не о забвении и беспамятстве, а о восстановлении исторической справедливости. Это отказ от громких парадов. Вспоминать и помнить жертв и тех, кто пережил эту трагедию - наша обязанность. Война - это зло, трагическая страница, а не праздничная", - добавляет историк.

8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения. Именно в этот день, в 1945 году, вступил в силу Акт о капитуляции Германии. В Европе почтили память павших в борьбе с нацизмом и мирных жителей, погибших в годы оккупации.