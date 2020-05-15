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воскресенье, 17 мая 2020 08:05

Сегодня День памяти жертв политических репрессий

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Сегодня День памяти жертв политических репрессий
Украинцы вспоминают погибших от террора тоталитарных режимов Фото: nrada.gov.ua

Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Вспоминают погибших от террора, организованного советской властью.

Масштабную кампанию по уничтожению неугодных людей развернули по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина в 1937-38 годах. Она получила название "Большой террор". В то время на территории УССР, по оценкам историков, приговорили около 199 тыс. человек. Большинство из них расстреляли, а остальных поломали судьбу в лагерях.

19 мая 1938 года состоялась самая кровавая ночь в Киеве - в тюрьмах НКВД расстреляли 563 человек. Расстрелы, как правило, проводились во дворах тюрем, в подвалах или непосредственно перед погребением.

Наибольшим известным местом массового захоронения жертв коммунистического тоталитарного режима в Украине является Быковнянский лес под Киевом. Людей вывозили сюда прямо из столичных застенков. На сегодняшний день количество похороненных в Быковне окончательно не установлено. Историки называют цифры от 15 - 100 тыс. человек. Пока известны фамилии только 14 191 репрессированных.

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У мемориальных мест по всей стране проводят траурные вече и церемонии. В городах ограничиваются развлекательные мероприятия, а государственные учреждения приспускают Национальный Флаг Украины.

В связи с карантинными ограничениями, памятные мероприятия пройдут онлайн. Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" предлагает украинцам в 12.00 распространить в соцсети Facebook видео с Колоколом памяти.

Другие места массовых захоронений жертв политических репрессий 1937-1938 годов - Рутченково поле в Донецке, район Парка культуры и отдыха в Виннице, Пятихатки в Харькове, Католическое кладбище в Умани, Еврейское кладбище в Черкассах, село Халявин на Черниговщине, второе христианское кладбище в Одессе, 9-й км Запорожского шоссе в Днепре.

В Западной Украине после 1939 года также появились места массовых захоронений, в частности урочище Демьянов лаз у Ивано-Франковска, урочище Салина во Львовской области, Тюрьма на Лонцкого во Львове. Продолжают находить и новые.

Незаконность Большого террора признали еще во времена СССР после смерти Сталина, когда провели частичную реабилитацию репрессированных.

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В 1991 году приняли Закон "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине". В нем впервые в Украине законодательно осудили и отмежевались от политических репрессий как метода управления обществом. Но поскольку этот закон принимался еще в УССР, то определенная часть этих репрессий, даже совершенных внесудебными органами, все еще определялась "обоснованными". В соответствии с требованиями Закона органами прокуратуры и судами в течение 1991-2001 годов было реабилитированно 248 тыс. 810 граждан, отказано в реабилитации - 117 тысячам 243 лицам.

В 2015 году Украина осудила преступления коммунистического тоталитарного режима Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганд их символики". Законопроект был разработан Украинским институтом национальной памяти совместно с народными депутатами Украины, общественностью и экспертами Реанимационного пакета реформ.

В июле 2019 года в Украине заработала Национальная комиссия по реабилитации. Первое открытое заседание состоялось в Киеве 18 июля. Она предоставляет статус реабилитированных лицам, пострадавшим от политических репрессий коммунистического режима в Украине.

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