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пятница, 19 июля 2019 13:29

Начала работу комиссия по реабилитации

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Начала работу комиссия по реабилитации
Национальная комиссия по реабилитации начала свою работу Фото: uinp.gov.ua

В Украине заработала Национальная комиссия по реабилитации. Первое открытое заседание состоялось в Киеве 18 июля. Она предоставляет статус реабилитированных лицам, пострадавшим от политических репрессий коммунистического режима в Украине.

"Сегодня мы начинаем огромный процесс, большую работу, которая является для нас важным шагом. По новому закону тысячи борцов за свободу, которые были убиты, депортированы, осужден по политическим статьям и подверглись другим видам репрессий, отныне будут иметь шанс на восстановление исторической справедливости, защиту чести и достоинства, восстановления прав и свобод. Они помогут нам строить новое будущее Украины - с собственной историей и героями ", - отметила первый заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

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Председателем Национальной комиссии по реабилитации избран известный исследователь истории советских спецслужб и политической истории ХХ века, члена Национальной Академии Наук Роман Подкур.

Также по результатам подачи и отбора кандидатур, в Национальную комиссию вошли:

Андрей Мамлига - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам партнерства с институтами гражданского общества;

Юрий Солод - заместитель начальника управления координации пенсионных и социально-гуманитарных вопросов - начальник отдела гуманитарной работы Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности Министерства внутренних дел Украины;

Андрей Когут - директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, заместитель председателя;

Иосиф Зисельс - представитель Украинского института национальной памяти;

Юрий Федюк - прокурор отдела обеспечения обвинений в судах Генеральной прокуратуры Украины;

Владимир Бирчак - представитель Львовской городской общественной научной организации "Центр исследований освободительного движения";

Игорь Комаровский - представитель общественной организации "Одесский мемориал";

Василий Мирошниченко - представитель общественной организации "Киевское общество политзаключенных и репрессированных".

Житель Закарпатья Иван Мирон стал первым, с кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения. Он оставался единственным, кто отбыл 25 лет лагерей, и с кого не сняли обвинения в государственной измене.

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