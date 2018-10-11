Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

 
Ексклюзивы
1/5
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 603
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1944
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 891
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 666
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3861
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 747
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3267
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2016
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 540
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1314
Фото
Все фото
6
13
7
11
21
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
Показали, как австрийский император гостил в украинцев
Показали, как австрийский император гостил в украинцев
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Видео
Все видео
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Интервью
1/5
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 351
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3267
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2718
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1467
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 306
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 08:21

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

  Комментировать
Самую большую статую Христа устанавливали пять лет
Статуя Христа Спасителя. Фото: https: // tonkosti

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, на холме Корковаду 12 октября 1931 года открыли статую Христа Спасителя, которая считается одним из современных чудес света.

Скульптура имеет высоту 37 м. и размах рук 23 м. Идея создания этого сооружения зародилась в 1922 году, когда Рио-де-Жанейро праздновал столетие независимости Бразилии. Тогда известный еженедельник объявил конкурс проектов на лучший монумент - символ нации. Победитель, Эктор да Силва Коста, предложил идею скульптурного изображения Христа, протянул руки и обнимает весь город.

Работы над проектированием и созданием статуи шли в Париже. Затем скульптуру доставили в Рио-де-Жанейро и установили на холме Корковаду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Христу Спасителю в Рио сделают косметический ремонт

Группа инженеров и техников рассмотрела предложение Ландовского и принял решение построить структуру с железобетона (инженерный проект был создан Альбертом Какоутом) вместо предложенной изначально стали, как материала, больше соответствует структуре крестообразной статуи. Внешняя поверхность была облицована стеатитом, избранным по его устойчивость и легкость обработки. Камень был завезен из Швеции. Сооружение монумента заняло пять лет - с 1926 по 1931 года. Стоимость памятника - $250 тыс.

Статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро тщательно почистят и восстановят. Церковная власть призвала туристов не беспокоиться, так как доступ к выдающейся скульптуре перекрывать не будут.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самую большую статую Христа устанавливали пять лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 176640
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 52506
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 45091
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 33908
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 26587
История
Археологи нашли поселение возрастом 4 тыс. лет
Археологи нашли поселение возрастом 4 тыс. лет Просмотров: 288
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
6
 Просмотров: 1593
Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию
Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию
 Просмотров: 576
Показали, как австрийский император гостил в украинцев
Показали, как австрийский император гостил в украинцев
13
 Просмотров: 2565
Это было трудно - космонавты побили рекорд
Это было трудно - космонавты побили рекорд
 Просмотров: 1638
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
10
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 846
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua