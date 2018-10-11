Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Статуя Христа Спасителя. Фото: https: // tonkosti

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, на холме Корковаду 12 октября 1931 года открыли статую Христа Спасителя, которая считается одним из современных чудес света.

Скульптура имеет высоту 37 м. и размах рук 23 м. Идея создания этого сооружения зародилась в 1922 году, когда Рио-де-Жанейро праздновал столетие независимости Бразилии. Тогда известный еженедельник объявил конкурс проектов на лучший монумент - символ нации. Победитель, Эктор да Силва Коста, предложил идею скульптурного изображения Христа, протянул руки и обнимает весь город.

Работы над проектированием и созданием статуи шли в Париже. Затем скульптуру доставили в Рио-де-Жанейро и установили на холме Корковаду.

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Группа инженеров и техников рассмотрела предложение Ландовского и принял решение построить структуру с железобетона (инженерный проект был создан Альбертом Какоутом) вместо предложенной изначально стали, как материала, больше соответствует структуре крестообразной статуи. Внешняя поверхность была облицована стеатитом, избранным по его устойчивость и легкость обработки. Камень был завезен из Швеции. Сооружение монумента заняло пять лет - с 1926 по 1931 года. Стоимость памятника - $250 тыс.

Статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро тщательно почистят и восстановят. Церковная власть призвала туристов не беспокоиться, так как доступ к выдающейся скульптуре перекрывать не будут.