Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

Чарльз Криторз в Чикаго изобрел и внедрил первую компактную и мобильную машину для производства попкорна. Фото: hroniky.com

Английские колонисты Нового Света 22 февраля 1630-го впервые попробовали новое блюдо - попкорн, жареную кукурузу, блюдо вполне привычное для местного индейского населения.

На территории современной Флориды вождь племени индейцев Кводекуайн принес английским колонистам целый мешок початков кукурузы особого вида. Их зерна содержат крахмал, который при нагревании взрывается, увеличивая в объеме сердцевину зерна. Показал, как жарить их на горячем камне. Шаманы индейцев так предсказывали будущее - если зерна раскрываются хорошо, год будет урожайным.

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Через двести лет поп-корн изготавливали и продавали в США и Великобритании. В 1885 году Чарльз Криторз в Чикаго изобрел и внедрил первую компактную и мобильную машину для производства попкорна. Во время Великой депрессии эта еда стоила довольно дешево - 5-10 центов за мешок и стала популярной. Американцы еще больше полюбили попкон, когда его начали продавать в кинотеатрах. В 1984 году был изобретен попкорн для микроволновых печей.

Мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб 30 июля 1502 впервые встретил представителей племени майя - потомков цивилизации центральной Америки. Колумб возглавил четвертую экспедицию из четырех кораблей. Доплыли до острова Ямайка. Команда прожила там один год. Аборигены сначала приносили им еду и воду, но впоследствии перестали. Людям грозила голодная смерть.