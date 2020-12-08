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вторник, 08 декабря 2020 12:36

Шахту хотят сделать прибыльной за счет музея

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Шахту хотят сделать прибыльной за счет музея
Шахту на Львовщине планируют переделать в музей. Фото: "Урядовый курьер"

В Червонограде Львовской области шахту "Надежда" хотят превратить в первый в Украине индустриальный музей.

"Речь идет об одной из шахт во Львовской области, потенциально - шахта "Надежда". Благодаря удобному расположению, близости к границе и ко Львову, шахта может стать первым в Украине музеем промышленности, который будет отправной точкой туристических маршрутов. Она имеет всю необходимую инфраструктуру для создания музейного комплекса, который будет демонстрировать весь промышленный потенциал Украины", - заявил во время рабочей поездки во Львовскую область заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукерья, передает УНН.

Минрегион планирует внедрять программы создания туристических магнитов во всех регионах, которые зависят от добычи угля. Министерство 2021 года проведет технико-экономическое обоснование трансформации шахты. Выводы покажут, как лучше использовать шахту, чтобы 2022-го потенциально привлечь частное и государственное финансирование для восстановления региона.

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"Сегодня значительно уменьшилось количество добычи угля, и соответственно населения, занятого в этой области. Ключевой вопрос, на который мы должны дать ответ как министерство: чем заменить поступления в местный бюджет от шахт, где люди будут работать. Поэтому наша задача - обеспечить справедливую трансформацию угольных территорий, сохранить поступления в местные бюджеты, создать рабочие места", - сказал замминистра.

На территории садовой станции в Млиеве Городищенского района Черкасской области в родовом доме 25 ноября 1970-го открыли музей помолога Льва Симиренка. Уникальная семья Симиренков не имеет аналогов в украинской истории. 4 поколения были выдающимися предпринимателями и промышленниками.

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