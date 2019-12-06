С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х

Жизнь португальцев в 1930-1950-х годах снимал фотограф Вернон Харрис. Предлагаем посмотреть его работы из архива Университета Милуоки. На них видно рыбаков, сбор урожая пшеницы, обработка виноградников, стирка на берегу океана и рынок.

Фото: uwm.edu

Самым интересным ремеслом португальцев считают производство кафельных плиток асулехос. Эту технику они переняли у арабов.

Ценят португальскую кухню, в ее основе - рыба. Из мяса любят говядину. Особое отношение у португальских кулинаров к овощам. На крошечном клочке земли их много не вырастишь, поэтому овощи почти не нарезают, а подают целыми - сырыми или отваренными. Самые популярные - морковь, цветная капуста, стручковая фасоль.

Много выращивают винограда и делают вина.

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Во время Второй мировой войны Португалия сохраняла нейтралитет. После нее присоединилась к западному антисоветскому блоку.

Сейчас в Португалии живет 29,2 тыс. украинцев - четвертая по количеству иностранная община. Расселены по всей территории страны, бульше всего в Лиссабоне, Фару и Порту.

Gazeta.ua предлагает посмотреть фото детей, которые сделаны в 1934-м в городах и селах Волыни, Львовщины и Ивано-Франковской области. На них можно увидеть детскую межвоенные моду. Она функциональна, практична и удобна. В 1920-х годах ребенка стали воспринимать как индивидуальную личность. Этим принципом руководствовались при разработке одежды.