Со взрослыми взглядами и без игрушек - какими были дети в 1930-х годах

Фото: collections.lib.uwm.edu

Gazeta.ua предлагает посмотреть фото детей, которые сделаны в 1934-м в городах и селах Волыни, Львовщины и Ивано-Франковской области.

На них можно увидеть детскую межвоенные моду. Она функциональна, практична и удобна. В 1920-х годах ребенка стали воспринимать как индивидуальную личность. Этим принципом руководствовались при разработке одежды.

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Жители сел не могли одеть своих детей в дорогой одежды. Не всегда могли позволить купить им обувь, поэтому часто детей на старых фото можно увидеть босыми, даже в холодное время.

Фотографии белорусского Полесья в 1929-м собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, окрестности сел, пасеки и реки.