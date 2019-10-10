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четверг, 10 октября 2019 11:44

С ружьями и зонтиками: какими были жители Эфиопии 120 лет назад
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Показали фото жителей Эфиопии в 1899-1900-х годах
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали фото жителей Эфиопии в 1899-1900-х годах
Показали фото жителей Эфиопии в 1899-1900-х годах
Показали фото жителей Эфиопии в 1899-1900-х годах
Показали фото жителей Эфиопии в 1899-1900-х годах

В сети опубликовали фото людей Эфиопии в 1899 - 1900 годах.

Их сделали фотографы с российской экспедиции капитана Давыдова и штабс-капитана Драгомирова в столице страны Аддис-Абеба, передают Хроники прекрасной эпохи.

На них можно увидеть традиционную жизнь народа с вкраплением значительного европейского влияния. Также эфиопы тех пор не избавились от собственных проблем - болезни проказой.

Сама экспедиция отправилась в Африку 7 ноября 1899-го из Одесского порта. Первым пунктом назначения стал Египет. В конце путешествия значительная часть экипажа выступала добровольцами на стороне фермеров буров в период второй англо-бурской войны на юге континента (1899 - 1902).

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Автор: foto-history.ru
  Пассажирский пароход «Николай» в Одесском порту 7 ноября 1899-го
Пассажирский пароход «Николай» в Одесском порту 7 ноября 1899-го

Ученые воссоздали лицо предка древнейшего человека, родственника знаменитой "Люси". Череп нашли 2016-го в Эфиопии. Ему 3,8 млн лет. Предок оказался более похожим на шимпанзе, чем на современного человека. Это афарский австралопитек. Считался переходным типом между обезьяной и человеком - был прямоходящим.

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