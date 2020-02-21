С молотками и рубанками - чем занимались евреи в Украине 120 лет назад

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали фото евреев Украины начала XX в. Большинство из коллекции графика Соломона Юдовина. Собирали их в полевой экспедиции этнографа Шломо Раппопорта - известного как Семен Ан-ский.

На фото можно увидеть общий быт евреев и чем они промышляли в Украине. Встречаются кузнецы, торговцы, плотники, столяры, колесники, сапожники, музыканты и даже мастера по изготовлению спичек и надгробий.

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В 1880-м на территории Приднепровской Украины проживали 1,5 млн евреев. Более половины из них были жителями полосы оседлости евреев в Российской империи. Больше всего проживало в Подольской, Киевской и Волынской губерниях. Около 613 тыс. проживали в губернских и уездных городах, 60 тыс. - в заштатных городах и городках, 294 тыс. - в селах, пишут Хроники Прекрасной Эпохи.

К концу XIX века численность еврейского населения увеличилось до 1,6 млн человек. Это составило 8% населения украинских губерний. Евреи занимали 3-е место среди многочисленных национальностей Украины, после украинцев и русских.

Показали фото жителей Бессарабии в конце XIX - начале XX в. В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю современную Молдавию и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживали 1,9 млн человек. Около 47,6% населения губернии составляли молдаване. Украинцев было около 19,6%. Огромную общину составляли евреи - 11,8% - преимущественно жители городов и поселков.