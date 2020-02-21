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пятница, 21 февраля 2020 13:23

С молотками и рубанками - чем занимались евреи в Украине 120 лет назад
34

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Какими были евреи Украины 120 лет назад
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Какими были евреи Украины 120 лет назад
Какими были евреи Украины 120 лет назад
Какими были евреи Украины 120 лет назад
Какими были евреи Украины 120 лет назад

Показали фото евреев Украины начала XX в. Большинство из коллекции графика Соломона Юдовина. Собирали их в полевой экспедиции этнографа Шломо Раппопорта - известного как Семен Ан-ский.

На фото можно увидеть общий быт евреев и чем они промышляли в Украине. Встречаются кузнецы, торговцы, плотники, столяры, колесники, сапожники, музыканты и даже мастера по изготовлению спичек и надгробий.

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В 1880-м на территории Приднепровской Украины проживали 1,5 млн евреев. Более половины из них были жителями полосы оседлости евреев в Российской империи. Больше всего проживало в Подольской, Киевской и Волынской губерниях. Около 613 тыс. проживали в губернских и уездных городах, 60 тыс. - в заштатных городах и городках, 294 тыс. - в селах, пишут Хроники Прекрасной Эпохи.

К концу XIX века численность еврейского населения увеличилось до 1,6 млн человек. Это составило 8% населения украинских губерний. Евреи занимали 3-е место среди многочисленных национальностей Украины, после украинцев и русских.

Показали фото жителей Бессарабии в конце XIX - начале XX в. В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю современную Молдавию и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживали 1,9 млн человек. Около 47,6% населения губернии составляли молдаване. Украинцев было около 19,6%. Огромную общину составляли евреи - 11,8% - преимущественно жители городов и поселков.

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