Российский корабль высадил десант на территории Украины

Еще в 1999 году "Николай Фильченков" доставил на Северный Кавказ роту морских пехотинцев для ведения боевых действий. Россия получила от Украины ноту протеста. Фото: lihkolas.livejournal.com

В ночь на 23 марта 2005 года российский военный корабль "Николай Фильченков" пересек государственную границу Украины и начал высадку десанта на полигон у горы Опук в Крыму. Инцидент назвали технической ошибкой.

Высадку 142 бойцов и 28 единиц техники 382-го отдельного батальона морской пехоты провели утром. Россияне везли солдат для обустройства полигона для проведения военных учений в апреле и якобы обсудили все с ВМС Украины. Но украинские пограничники не обладали такой информацией.

До столкновения не дошло благодаря своевременным действиям властей и военных. Командование ЧФ приказало команде корабля отбыть вместе с пехотинцами в Новороссийск, что сделали 24 марта. Вскоре после инцидента в пресс-службе ВМС Украины отметили, что в плане учений ЧФ такой высадки не было, а российская сторона лишь предупредила о вхождении в территориальные воды Украины, не предоставив информации о пассажирах и грузе на борту, и информировали о пересечении границы чуть ли не во время самой высадки.

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Постоянным местом базирования "Николай Фильченкова" был Севастополь, но десант на полигон он доставил из российского города Новороссийск, а сами солдаты базировались в Темрюке Краснодарского края, а не в Крыму. Так Россия увеличила собственную военную группировку в Украине без всякого предупреждения.

В МИД Украины российской стороне направили ноту протеста, отметив, что Россия нарушила некоторые положения соглашения 1997 года и законы Украины о режиме государственной границы. В главном штабе ВМС РФ заявили, что видят проблему в несогласованности действий представителей командования ЧФ и властей Украины.

"То, что так себя ведут наши российские коллеги... Я думаю, что это все-таки не первый, во-первых, случай, а во-вторых, я думаю, они будут наглеть настолько, насколько мы будем позволять им это делать", - заявил после инцидента глава СБУ Александр Турчинов. Добавил, что пребывание Черноморского флота России на украинской территории противоречит национальным интересам.

Президент Виктор Ющенко заявил, что считает этот случай недоразумением.

28 мая 1997 года в Киеве главы правительств Украины и России подписали пакет документов о базировании и разделе Черноморского флота. Соглашение подписали премьер-министры Украины и России Павел Лазаренко и Виктор Черномырдин. Верховная Рада ратифицировала соглашение 24 марта 1999 года. "Основная база Черноморского флота Российской Федерации находится в г. Севастополе. На основной базе Черноморского флота Российской Федерации размещаются его штаб и другие органы управления, а также воинские формирования, предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской Федерации", - говорилось в соглашении.