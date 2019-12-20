Рогатое божество и змея с лошадиной головой - археологи обнаружили необычные артефакты

Археологи обнаружили уникальные артефакты бронзового века в Дании. Им около 3 тыс. лет.

Из земли достали бронзовую голову мужчины в рогатом шлеме, большой церемониальный топор и 2 фигуры змеи с лошадиной головой, пишет The History Blog.

Натолкнулись на находки случайно. С помощью металлодетектора искали остатки самолета Королевских ВВС, который был сбит немецким бомбардировщиком 4 ноября 1943-го. Вместо алюминиевых деталей самолета, аппарат сообщил о большом куске бронзы.

В "рогатом" мужчине узнали двуликого датского бога Януса. Голову использовали в обрядовых целях. Рядом со сломанным рогом в земле увидели и часть церемониального топора. Исследователи решили не повреждать почву, а заштукатурили ее и отправили на анализ. Компьютерная томография показала точную форму и расположение топора. Также там находились странные змеиные статуэтки.

Такие артефакты в Дании находят впервые.

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Автор: thehistoryblog.com Нашли церемониальные предметы, которым 3 тыс. лет

Автор: thehistoryblog.com Нашли церемониальные предметы, которым 3 тыс. лет

Польские археологи обнаружили странный бронзовый артефакт с лепестками в ходе раскопок у перевала Дукля, Подкарпатское воеводство. Установили, что его изготовили около I тыс. до н.э. - в эпоху бронзы. Странная форма находки сразу привлекла внимание ученых. Изделие напоминает "пропеллер" и находится в хорошем состоянии. По своей форме и наличием отверстия в нижней части изделия артефакт похож на элемент булавы.