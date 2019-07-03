Как пропеллер: нашли древнюю булаву восточного вождя

Автор: thehistoryblog.com Неподалеку Карпат нашли бронзовую булаву восточного типа

Польские археологи обнаружили странный бронзовый артефакт с лепестками в ходе раскопок у перевала Дукля, Подкарпатское воеводство. Установили, что его изготовили около I тыс. до н.э. - в эпоху бронзы.

Странная форма находки сразу привлекла внимание ученых. Изделие напоминает "пропеллер" и находится в хорошем состоянии. По своей форме и наличием отверстия в нижней части изделия артефакт похож на элемент булавы.

"Невозможно точно сказать, откуда взялась эта булава, но, скорее всего, она принадлежала какой-то культуре Ближнего Востока - Иранской. Вероятно, ею владел важный человек. Булава была не только страшным оружием, но и символом власти", - отметил археолог из университета Жешува и руководитель раскопок Войцех Пастеркевич.

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Ученые не могут объяснить, почему странный артефакт оказался на юге Польши 3 тыс. лет назад. Отмечают, что перевал Дукля является удобным проходом по Карпатам из современной Словакии в Польшу, сообщает The History Blog.

"Неудивительно, что иностранная армия могла пройти по нему в далеком прошлом. Возможно, булава была потеряна в походе или бою", - констатировал археолог.

Булава уже объявлена ​​собственностью Польского государства. Ученые планируют определить, из какого сплава и когда именно ее отлили. Выставят в музее в Жешуве. Наибольшее сходство находка имеет с булавой, которую нашли неподалеку Черкасс, Украина.

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