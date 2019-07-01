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На дне водохранилища нашли дворец

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На дне водохранилища нашли дворец
Нашли дворец древней цивилизации. Фото: uni-tuebingen.de

В Иракском Курдистане на дне пересохшего водохранилища обнаружили остатки дворца, построенного 3400 назад.

Руины длительное время находились под водами реки Тигр в водохранилище Мосул. Недавно уровень воды сильно упал в результате засухи, сообщает The History Blog.

Археологи начали раскопки. Они знали, что в этой местности когда-то существовал город империи Миттани.

На дне водохранилища ученые нашли тщательно спроектированное здание с массивными внутренними кирпичными стенами. Их толщина достигает 2 м.

"Мы также нашли остатки настенных росписей ярких оттенков красного и синего. Во втором тысячелетии до н. е. фрески были, вероятно, характерной чертой дворцов на Древнем Ближнем Востоке, но мы редко находим их такими, которые сохранились. Поэтому открытие настенных росписей здесь - это археологическая сенсация", - отметила археолог Ивана Пулиж.

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Внутри дворца сохранились комнаты. Восемь из них уже удалось частично раскопать.

Десять найденных клинописных табличек государства Миттани сейчас изучает и переводит филолог доктор Бетина Файст.

Археологи проводят раскопки древнего кургана на острове Англси, что в Великобритании. Могильник датируется эпохой бронзового века - 2 тыс. до н.э. В мифологии связан с таинственным орденом магических жрецов природы - друидами.

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