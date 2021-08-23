Закованного в цепи фокусника бросили в воду

С возрастом постановочные трюки давались Гудини все сложнее. Даже после удачных выступлений он не раз попадал в больницу. Фото: MagicTricks

В американском городе Сан-Франциско 26 августа 1907-го фокусник Гарри Гудини, которого бросили в воду закованным в цепи, всплыл на поверхность с 57 с.

"Великим волшебником" называли американского иллюзиониста Гарри Гудини (1874-1926). Еврейская семья Эриха Вайса эмигрировала в США, когда парню было 4 года. С детства он показывал карточные фокусы в увеселительных заведениях. Взял псевдоним Гудини и сменил имя на Гарри.

12 июня 1923-го в Нью-Йорке Гудини впервые публично показал свой знаменитый трюк - на высоте 40 м. над землей освободил себя с смирительной рубашки. Показывал номера по самоосвобождению от наручников и из резервуаров с водой. Чтобы поразить публику придумывал все новые фокусы - прохождение сквозь кирпичную стену, побег из "камеры пыток", освобождение от закрытого молочного бидона.

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В основе его трюков - мастерство и ежедневные тренировки тела. Он изучал все о замках и наручники. Имел сотни миниатюрных универсальных отмычек, которые можно спрятать в щели между зубами. Умело использовал свои мышцы.

К трюку в Сан-Франциско Гудини почти не готовился. Пригласил полицию, прессу. Фокусника заковали в кандалы, проверили, не прячет ли отмычки. Погрузили в воду в аквапарке. Через 57 с. он выплыл свободившись от оков. Говорил, такие трюки ему выполнять легче всего.

С возрастом постановочные трюки давались Гудини все сложнее. Даже после удачных выступлений он не раз попадал в больницу. В последнее десятилетие своей карьеры Гудини выпустил ряд книг, раскрывающих секреты его мастерства.

Гарри Гудини умер 31 октября 1926-го в Нью-Джерси. Его тело заключили в бронзовую сундук, который он подготовил для будущего номера с освобождением из песочного плена, и отправили в Нью-Йорке. Гудини было 52. Вскрытие тела иллюзиониста не провели, и вскоре после похорон появились слухи о его отравлении. Они не были ни подтверждены, ни опровергнуты.