Революционеры открыли музей

Увеличение экспонатов Лувра замедлился после Первой мировой войны. фото https://unsplash.com

Лувр впервые открылся для публики 10 августа 1793-го во время Французской революции. Королевская коллекция Лувра стала национальным достоянием.

Дворец Лувр построили по распоряжению короля Франциска I в 1546-м. Король был заядлым коллекционером произведений искусства. После смерти Франциска, Лувр несколько раз перестраивался, но наибольшие изменения претерпел в XVII в. во времена Людовика XIII.

Во время Французской революции Лувр превратили в публичный музей. Из-за опасений возможных случаев вандализма или краж, Национальная ассамблея объявила неотложную подготовку к открытию музея.

В октябре комитет начал собирать коллекцию для показа ради "сохранения национальной памяти". Музей открылся в первую годовщину свержения монархии. Публике предоставлялся свободный доступ три дня в неделю. Коллекция насчитывала 537 картин и 184 произведения искусства.

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Французская Республика выделяла значительные средства на расширение коллекции. В 1794 году французский революционная армия под предводительством Наполеона Бонапарта начала забирать произведения искусства из разных стран Европы как военные трофеи. Музей пополнился рядом картин итальянских мастеров из дворцов Италии, картинами голландских мастеров эпохи возрождения, маньеризма и барокко.

Увеличение экспонатов Лувра замедлилося после Первой мировой войны. В этот период не было приобретено каких-либо значительных работ. В начале Второй мировой войны музей вывоз большую часть экспонатов и спрятал ценную его часть.

Сейчас Лувр содержит более 380 тыс. экспонатов, из которых лишь 35 тыс. выставлены в восьми залах.

В Париже 29 июля 1836-го открыли Триумфальную арку. Начали строить в правление Наполеона Бонапарта в 1806 году. Арка символизировала непобедимость "золотой" армии императора. Автором проекта считается Жан-Франсуа Шальгрен. Он создал основу арки. Но, после его смерти, план сооружения менялся не один раз. Сведением арки занималось много архитекторов.