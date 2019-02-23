Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Револьвер Самюэля Кольта. Фото: Факты

Первый патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра получает в США 25 февраля 1836 года 22-летний Сэмюэль Кольт.

Самюэль Кольт с ранних лет Кольт отличался неуемным характером. Увлекшись конструированием револьверов, Кольт начал поиски средств для этого.В 1834 году оружейник из Балтимора Джон Пирсон разработал для Кольта первую модель револьвера.

Кольт взял на него патент в Англии и США. Этот револьвер оказался достаточно революционным изделием. Кольт умело использовал рекламу, которая тогда мало еще применялась для сбыта своей продукции. Писал, что это оружие против индианцев.

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Отличительной особенностью Кольта был спусковой крючок, он убирается в рамку рукоятки и выступал при своде курка. Другой особенностью модели был барабан, он вынимался для перезарядки. Стрелок мог за короткое время сделать десять выстрелов подряд. Тогда это была невиданная скорость и делала револьвер практическим оружием.

Удачно была выбрана и форма рукоятки, расширяющаяся книзу и обеспечивает хорошее содержание. На барабане гравировалось изображение кентавра и сцена нападения на почтовую карету. Техасские охотники и рейнджеры стали лучшими покупателями револьверов Кольта. Их постоянная жизнь в разъездах под угрозой со стороны мексиканских бандитов и индейцев требовало надежного скорострельного оружия.

Фирма Кольта в конце 1842 года о банкротилась. Все ее оборудование, станки, инструменты и нереализованная оружие было продано за $6,2 тыс.

Соглашение о передаче Флориды от Испании в США за $ 5 млн заключили 22 февраля 1819. Подписали договор государственный секретарь США Джон Адамс и министр иностранных дел Испании Луис де Онис.