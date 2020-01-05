Река в центре города вышла из берегов

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 4482
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 25713
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2124
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2205
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3393
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1665
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
17
9
9
10
7
Как работали и развлекались 100 лет назад в Карпатах – подборка фотографий
Как работали и развлекались 100 лет назад в Карпатах – подборка фотографий
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото
Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото
На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота
На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1467
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2124
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3393
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1467
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1323
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 08:20

Река в центре города вышла из берегов

  Комментировать
Река в центре города вышла из берегов
К концу дня река вернулась в свои берега, но на скачивание воды понадобился еще месяц. Фото: GETTY

Река Темза, вышедшая из берегов, затопила 6 января 1928 года некоторые районы Лондона. Были человеческие жертвы. С тех пор в Лондоне наводнений не было.

На Рождество выпало большое количество снега, произошло внезапное потепление, а снегопад сменился сильным дождем. Эти события привели к удвоению объема воды, стекающей в Темзу. В ночь на 7 января река Темза в центре Лондона вышла из берегов, ее воды затопили большие площади в городе. В результате наводнения, унесшего жизни 14 человек, тысячи людей остались без крыши над головой, сильно пострадали многие здания.

К концу дня река вернулась в свои берега, но на скачивание воды из всех здания и тоннелей понадобился еще месяц. Вода прорвала парапет рядом с галереей Тейт.18 картин оказались полностью уничтоженными. 225 полотен серьезно пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус провели в последний рейс

На ликвидацию ущерба от наводнения ушло несколько лет. Дома в наиболее пострадавшем районе, Миллбенк, были в основном разрушены и построены заново. Больше всего пострадал район возле моста Ламбет. Там погибли 10 человек. Ламбетский мост был перестроен, набережные были подняты, а речные ограждения усиленные в районе проблемных участков реки. В 1984 году так называемый Барьер Темзы был наконец построен.

В Лондоне 9 декабре 2005-го закончилась эксплуатация двухэтажных автобусов. Вдоль всего маршрута стояли толпы людей, пришедших проститься с автобусом. Более 50 лет "Рутмастер" был неотъемлемой частью Лондона.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Река в центре города вышла из берегов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Корону первого короля-христианина привезли из США

Река в центре города вышла из берегов

Самое читаемое
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 40753
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 18072
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 13320
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 10935
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни Просмотров: 8883
История
Корону первого короля-христианина привезли из США
Корону первого короля-христианина привезли из США
 Просмотров: 45
В музей передали документ с подписью отца Бандеры
В музей передали документ с подписью отца Бандеры Просмотров: 243
Выкопали фигуры 200 воинов из глины
Выкопали фигуры 200 воинов из глины Просмотров: 783
Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию
Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию
 Просмотров: 2061
Голова сокола и черный камень - нашли статую бога солнца
Голова сокола и черный камень - нашли статую бога солнца Просмотров: 495
Больше всего комментируют
53
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
13
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
3
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
2
Хафтар объявил в Ливии мобилизацию
Голосов: 947
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua