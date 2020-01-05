Река в центре города вышла из берегов

К концу дня река вернулась в свои берега, но на скачивание воды понадобился еще месяц. Фото: GETTY

Река Темза, вышедшая из берегов, затопила 6 января 1928 года некоторые районы Лондона. Были человеческие жертвы. С тех пор в Лондоне наводнений не было.

На Рождество выпало большое количество снега, произошло внезапное потепление, а снегопад сменился сильным дождем. Эти события привели к удвоению объема воды, стекающей в Темзу. В ночь на 7 января река Темза в центре Лондона вышла из берегов, ее воды затопили большие площади в городе. В результате наводнения, унесшего жизни 14 человек, тысячи людей остались без крыши над головой, сильно пострадали многие здания.

К концу дня река вернулась в свои берега, но на скачивание воды из всех здания и тоннелей понадобился еще месяц. Вода прорвала парапет рядом с галереей Тейт.18 картин оказались полностью уничтоженными. 225 полотен серьезно пострадали.

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На ликвидацию ущерба от наводнения ушло несколько лет. Дома в наиболее пострадавшем районе, Миллбенк, были в основном разрушены и построены заново. Больше всего пострадал район возле моста Ламбет. Там погибли 10 человек. Ламбетский мост был перестроен, набережные были подняты, а речные ограждения усиленные в районе проблемных участков реки. В 1984 году так называемый Барьер Темзы был наконец построен.

В Лондоне 9 декабре 2005-го закончилась эксплуатация двухэтажных автобусов. Вдоль всего маршрута стояли толпы людей, пришедших проститься с автобусом. Более 50 лет "Рутмастер" был неотъемлемой частью Лондона.