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понедельник, 30 ноября 2020 12:59

Ребенок нашел золотое украшение, которому 3 тыс. лет

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Ребенок нашел золотое украшение, которому 3 тыс. лет
9-летний мальчик по имени Биньямин Милт нашел редкое золотое украшение времен Первого Храма Фото: jpost.com

В Иерусалиме, на Храмовой горе, 9-летний мальчик нашел золотую бусину, которой около 3 тыс. лет. Увидел ее, когда просеивал почву.

Вскоре семья передала артефакт археологам. Находка была в отличном состоянии, поэтому исследователи сначала решили, что это современное украшение. Однако, его сравнили с другими подобными и датировали временами правления вавилонского царя Навуходоносора I (1125 - 1104 до н.э.), информирует The Jerusalem Post.

Древние мастера изготовили артефакт из маленьких золотых шариков и предоставили ему цветочнообразный вид. Такую технологию называют гранулированием.

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"Бусину создали при Первом Храме. Изделия того времени из чистого золота встречаются археологам крайне редко, ведь в ту эпоху к нему добавляли много серебра", - рассказали ученые. Считают, что украшение мог потерять чиновник, который наведывался в храм, или непосредственно жрец.

Сейчас надеются найти и другие артефакты, поэтому на месте находки проведут дополнительные поиски.

В конце октября 2020 года археологи нашли античную золотую сережку во время раскопок в болгарском поселке Дебелт. Она подобна украшениям на женских фаюмских погребальных портретах. Находку увидели в щели между плитами помещения общественных бань римских времен в городе Деульт - колонии ветеранов VIII легиона Октавиана Августа

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