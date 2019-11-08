Разрушили один из древнейших храмов

В Михайловском соборе в Переяславе хоронили местных князей Фото: argumentua.com

Митрополит Ефрем освятил Свято-Михайловский собор в Переяславе 8 ноября 1090-го. Это был один из первых храмов на Руси. Его разрушили воины монгольского хана Батыя в 1239-м.

Собор имел размеры 27,6 х 33 м. По плану был близок к Софийскому собору в Киеве. Внутри делился колоннами на 5 частей. Стены в интерьере были украшены фресками и мозаикой, шиферными плитами и разноцветными поливными плитками.

Богатое убранство дополнялось украшениями из золота и серебра, о чем упоминается в письменных источниках.

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Раскопками открыты пристройки к стенам храма, где находились усыпальницы переяславских князей.

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