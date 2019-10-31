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четверг, 31 октября 2019 23:13

Нашли печать русского князя

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В белорусском городе Гродно археолог Иван Спирин нашел подвесную печать из XI века.

Такие свинцовые печати на шнурках цепляли к документам. Эту обнаружили на территории Нового замка, пишет сайт Гродненского государственного историко-археологического музея.

Находка может принадлежать киевскому князю Владимиру Мономаху. Он был отцом гродненской княгини Агафьи.

На одной стороне печати - изображение святого Василия Кесарийского, который считался покровителем Мономаха. С другой имеется надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

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Такие печати относятся к позднему периоду правления Владимира Мономаха.

В Беларуси археологи нашли бронзовую шпильку с украшением. Ученые считают, что находка относится к Милоградско-Подгорцевской археологической культуре.

Сейчас историки разделяют две культуры по ареалу обитания. На территории вокруг Киева была распространена Подгорцевская культура. Эта территория является лесостепью. Территория белорусского Полесья окружена лесами там находят памятники милоградской культуры.

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