Разрушение Берлинской стены и премьера "Наталка Полтавка" - этот день в истории

9 ноября в разные годы произошло немало исторических событий. В этот день заканчивались целые эпохи, начинали существовать государства и происходили мощные движения протестов.
Gazeta.ua предлагает важнейшие события этого дня.
1799 - во Франции произошел переворот 18 брюмера, который привел Наполеона Бонапарта к власти
1906 - Российская империя начала земельные реформы Столыпина.
1882 - в Елисаветграде дебютировал украинский театр Марка Кропивницкого с пьесой "Наталка-Полтавка".
1907 - британском королю Эдуарду VII подарили самый большой в мире бриллиант
1918 - на развалинах Австро-Венгрии начали Австрийскую республику.
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1918 - во Львове создали исполнительный орган ЗУНР
1938 - в городе Хуст для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию "Карпатская Сечь".
1938 - в Нимеччни стартовали массовые погромы евреев.
1956 - французский писатель Жан-Поль Сартр вышел из Французской компартии. Протестовал против вступления советских войск в Венгрию Народной республики
1961 - город Сталино получило новое название Донецк.
1962 - переименовали город Станислав Ивано-Франковск. Вместе с этим изменили и название области.
1976 - в Киеве создали Украинский общественную группу содействия выполнению Хельсинских соглашений.
1977 - Украинская Хельсинкская Группа обнародовала "Манифест украинского правозащитного движения".
1989 - начали разрушать Берлинскую стену.
1991 - первым президентом Ичкерии выбрали генерала Джохара Дудаева
1995 - Северная Македония и Украина стали членами Совета Европы.
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