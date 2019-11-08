Разрушение Берлинской стены и премьера "Наталка Полтавка" - этот день в истории

9 ноября в разные годы произошло немало исторических событий. В этот день заканчивались целые эпохи, начинали существовать государства и происходили мощные движения протестов.

Gazeta.ua предлагает важнейшие события этого дня.

1799 - во Франции произошел переворот 18 брюмера, который привел Наполеона Бонапарта к власти

1906 - Российская империя начала земельные реформы Столыпина.

1882 - в Елисаветграде дебютировал украинский театр Марка Кропивницкого с пьесой "Наталка-Полтавка".

Автор: https://ukrtvoru.info/ Премьера пьесы "Наталка Полтавка"

1907 - британском королю Эдуарду VII подарили самый большой в мире бриллиант

1918 - на развалинах Австро-Венгрии начали Австрийскую республику.

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1918 - во Львове создали исполнительный орган ЗУНР

1938 - в городе Хуст для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию "Карпатская Сечь".

1938 - в Нимеччни стартовали массовые погромы евреев.

Автор: https://pikabu.ru/ Разрушение Берлинской стены в Германии в 1989 г.

1956 - французский писатель Жан-Поль Сартр вышел из Французской компартии. Протестовал против вступления советских войск в Венгрию Народной республики

1961 - город Сталино получило новое название Донецк.

1962 - переименовали город Станислав Ивано-Франковск. Вместе с этим изменили и название области.

1976 - в Киеве создали Украинский общественную группу содействия выполнению Хельсинских соглашений.

1977 - Украинская Хельсинкская Группа обнародовала "Манифест украинского правозащитного движения".

1989 - начали разрушать Берлинскую стену.

1991 - первым президентом Ичкерии выбрали генерала Джохара Дудаева

1995 - Северная Македония и Украина стали членами Совета Европы.