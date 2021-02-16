Разрешили грабить могилы

Большевики приказали уничтожать мощи святых. Фото: "Благовест"

16 февраля 1919 года коллегия Наркомата юстиции приняла первое постановление об организации открытия мощей святых на территории России.

Постановление приняли после того, как газеты написали о скандале в Александро-Свирском монастыре в Ленинградской области. Там в раке из серебра вместо мощей святого обнаружили восковую куклу.

В журнале "Революция и церковь" стали публиковаться обращения граждан с просьбой осмотреть мощи в других монастырях. Для этого создали специальные комиссии, в которые входили представители местной власти, врач и духовенство. Процесс документировали на фотопленку и составляли протокол.

"Нашли изъеденные молью тряпки, вату, полуразвалившиеся человеческие кости, массу мертвой моли, бабочек, личинок, в черепной коробке в провощенной бумаги недавнего происхождения и в русо-рыжеватых волосах", - сообщали об открытии мощей русского святого Сергия Радонежского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше уничтожили православные храмы

По официальным данным, за 2 года произошло 63 публичных вскрытий мощей. Большевики считали своей задачей уничтожение культа поклонения мертвым телам. Исследователи считают, что таким образом также пытались подтолкнуть христиан на сопротивление и усилить репрессии.

Чрезвычайный церковный собор Православной автокефальной церкви Украины созвали в Софии Киевской епископы и священники под давлением советских спецслужб 28 января 1930 года. На нем объявят о "самоликвидации" церкви.